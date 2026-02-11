Cuộc sống hiện tại của phu nhân hào môn Lê Tư sau khi giải nghệ

Làng giải trí Hồng Kông chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng hiếm có ai như Lê Tư - người đã nhiều lần bị số phận thử thách mà vẫn biến nghịch cảnh thành bước ngoặt. Công chúng từng nhớ đến cô qua nhiều vai diễn kinh điển. Ít ai biết, phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình đời thực còn nhiều thăng trầm hơn cả phim ảnh.

Rời showbiz để gánh vác gia đình và thành công với sự nghiệp kinh doanh

Sinh ra trong một gia đình điện ảnh danh tiếng đã sa sút, Lê Tư sớm mang trên vai gánh nặng mưu sinh. Ông nội cô là Lê Dân Vĩ - người được mệnh danh là "cha đẻ của điện ảnh Hồng Kông", nhưng vinh quang quá khứ không giúp gia đình tránh khỏi khó khăn. Cha cô mắc viêm màng não từ trẻ, suy giảm nghiêm trọng thị lực và thính lực, gần như không còn khả năng lao động. Mẹ cô phải làm tài xế xe tải để nuôi cả nhà, cuộc sống luôn trong cảnh chật vật.

Lê Tư là biểu tượng nhan sắc đỉnh cao của màn ảnh Hồng Kông. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với nhiều vai diễn kinh điển, một trong số đó là Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký Ảnh: Sohu

Năm 14 tuổi, chứng kiến sự vất vả của mẹ và hoàn cảnh gia đình túng thiếu, Lê Tư quyết định nghỉ học để bước chân vào làng giải trí. Không chỗ dựa, không tài nguyên, cô bắt đầu từ những vai quần chúng nhỏ nhất, khi là người qua đường, khi là nhân viên phục vụ, miễn có thù lao là nhận. Lần đầu nhận tiền cát sê, cô xúc động đến run tay, bởi số tiền ấy đủ giúp cả nhà có bữa ăn no trong suốt một tháng.

Sau nhiều năm lăn lộn, nhan sắc và sự bền bỉ của Lê Tư cuối cùng cũng được ghi nhận. Năm 1996, loạt phim Người trong giang hồ gây tiếng vang lớn, đưa vai diễn Tô A Tế của cô trở thành biểu tượng trong lòng khán giả. Từ đó, Lê Tư tiếp tục khẳng định vị thế với các vai diễn kinh điển như Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký, Ngọc Oánh trong Thâm cung nội chiến hay Chúc Minh Huệ trong Quyền lực đen tối. Năm 2004, cô giành danh hiệu Thị hậu, sánh vai cùng Xa Thi Mạn, Thái Thiếu Phân và Tuyên Huyên trong nhóm "Tứ đại hoa đán" của TVB, sự nghiệp đạt đến đỉnh cao.

Rũ bỏ hào quang showbiz, Lê Tư lui về ở ẩn để chăm lo cho gia đình Ảnh: Weibo Lê Tư

Khi tất cả tin rằng Lê Tư sẽ tiếp tục thăng hoa, biến cố ập đến. Năm 2007, em trai cô là Lê Anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù qua cơn nguy kịch nhưng phải chịu di chứng liệt suốt đời. Chuỗi thẩm mỹ viện do em trai gây dựng cũng đứng trước nguy cơ phá sản vì không người quản lý. Giữa người em khuyết tật, người cha già yếu và sự nghiệp đang rực rỡ, Lê Tư đưa ra quyết định gây chấn động: rút lui khỏi làng giải trí, tiếp quản việc kinh doanh của em trai và toàn tâm chăm sóc gia đình.

Ở tuổi U.60, Lê Tư sống kín tiếng, bình yên bên người chồng mẫu mực và ba con gái Ảnh: Weibo Lê Tư

Trong giai đoạn khó khăn nhất ấy, đại gia Mã Đình Cường xuất hiện. Ông hơn Lê Tư 15 tuổi, bị ảnh hưởng bởi bệnh bại liệt từ nhỏ nên việc đi lại phải dựa vào nạng, nhưng là doanh nhân có uy tín và tiềm lực tài chính lớn tại Hồng Kông. Hai người quen biết qua một hoạt động từ thiện. Khi Lê Tư rơi vào bế tắc, ông không rời đi mà âm thầm ở bên, giúp cô tìm bác sĩ tốt nhất cho em trai, đồng thời hỗ trợ sắp xếp lại hoạt động kinh doanh.

Năm 2008, thông tin Lê Tư kết hôn với Mã Đình Cường được công bố trong sự hoài nghi của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô lấy chồng vì tiền, hoặc tiếc nuối khi một ngôi sao đang ở đỉnh cao lại chọn rời showbiz để gánh vác gia đình. Trước những lời bàn tán, Lê Tư chọn im lặng và để thời gian trả lời.

Sau hôn nhân, cô rũ bỏ hào quang nghệ sĩ, dành phần lớn thời gian chăm sóc cha và em trai, từ sinh hoạt thường ngày đến các bài tập phục hồi chức năng. Song song đó, cô học cách quản trị doanh nghiệp, tự mình tham gia mọi khâu từ lựa chọn sản phẩm, đào tạo nhân sự đến quảng bá thương hiệu, nhiều đêm làm việc đến khuya mới trở về nhà.

Mã Đình Cường cũng là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Ông không để khuyết tật trở thành gánh nặng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hỗ trợ nguồn lực và cùng Lê Tư chăm lo gia đình. Cuộc sống của họ, dù không trọn vẹn về thể chất, vẫn tràn đầy sự cảm thông và gắn bó. Sau đó, Lê Tư lần lượt sinh ba cô con gái, xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Những nỗ lực bền bỉ đã mang lại trái ngọt. Dưới sự điều hành của Lê Tư, chuỗi thẩm mỹ viện không chỉ vượt qua khó khăn mà còn phát triển mạnh mẽ, chính thức niêm yết tại Hồng Kông vào năm 2011. Từ một nữ diễn viên nổi tiếng, cô chuyển mình thành doanh nhân thành đạt, sở hữu doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm triệu USD Hồng Kông mỗi năm, với nhiều khách hàng là người nổi tiếng.

Lê Tư trong hình ảnh mới nhất. Nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ, gần như không bị thời gian tác động Ảnh: Weibo Lê Tư

Hiện ở tuổi 54, Lê Tư sống kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hình ảnh của cô cho thấy một người phụ nữ bình thản, rạng rỡ và đầy năng lượng. Với nhiều người, Lê Tư là "người thắng cuộc" nhờ hôn nhân viên mãn và sự nghiệp thành công. Nhưng hơn hết, thành quả của cô đến từ sự kiên cường và tinh thần trách nhiệm trước gia đình.