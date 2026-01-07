Cuộc sống hiện tại của sao nhí phim 'Tân Ô Long Viện'

Hác Thiệu Văn lần đầu xuất hiện trước công chúng khi mới 3 tuổi, trong một quảng cáo nước trái cây tại Đài Loan. Chính khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy đã mở ra con đường đưa cậu bé bước vào giới giải trí và nhanh chóng trở thành hiện tượng.

Hác Thiệu Văn từng nổi danh khắp châu Á khi vào vai tiểu hòa thượng lém lỉnh trong bộ phim Tân Ô Long Viện Ảnh: Kbizoom

Ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu của Hác Thiệu Văn sớm lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Chu Diên Bình. Ông ngay lập tức mời cậu tham gia bộ phim Tân Ô Long Viện, vai diễn này đã đưa Hác Thiệu Văn trở thành một trong những sao nhí được yêu thích nhất của điện ảnh Hoa ngữ, theo Kbizoom ngày 6.1.

Từ sao nhí đình đám đến hành trình vượt qua biến cố

Sinh năm 1990 tại Đài Loan, Hác Thiệu Văn gắn liền với hình ảnh một cậu bé mập mạp, gương mặt tròn trịa, đầu trọc, đeo kính đen cùng tính cách láu lỉnh trong Tân Ô Long Viện. Lối diễn tự nhiên, duyên hài và biểu cảm linh hoạt giúp cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả khắp châu Á.

Sau thành công ban đầu, Hác Thiệu Văn liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách có sự góp mặt của các ngôi sao Cbiz đình đám như Tiếu lâm tiểu tử (Từ Nhược Tuyên, Lâm Chí Dĩnh), Thập huynh đệ (Chung Trấn Đào, Trương Mẫn), Na Tra đại chiến Mỹ Hầu Vương (Lâm Chí Dĩnh). Ở thời kỳ đỉnh cao, Hác Thiệu Văn được cho là sao nhí có mức thù lao cao nhất Đài Loan, sở hữu hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở và được truyền thông gọi là "cậu bé vàng" của làng giải trí.

Hình ảnh Hác Thiệu Văn thời thơ ấu với vẻ ngoài hài hước đáng yêu, gắn liền với ký ức của nhiều khán giả Ảnh: inews

Năm 2003, khi sự nghiệp đang rộng mở, Hác Thiệu Văn bất ngờ tuyên bố tạm rời xa màn ảnh để tập trung cho việc học. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở lại làng giải trí, song môi trường đã thay đổi hoàn toàn.

Ánh hào quang năm nào không còn, mức độ quan tâm của khán giả giảm sút, Hác Thiệu Văn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn phù hợp. Dần dần, anh rời xa trung tâm chú ý của truyền thông và không còn là lựa chọn ưu tiên của các nhà sản xuất.

Sự nghiệp của Hác Thiệu Văn dần lao dốc khi trưởng thành Ảnh: Weibo Hác Thiệu Văn

Giai đoạn từ năm 2010 - 2017 được truyền thông Trung Quốc mô tả là quãng thời gian vô cùng chật vật của nam diễn viên. Anh từng bị đuổi học, thu nhập bấp bênh, đồng thời gánh trên vai những khoản nợ lớn do gia đình để lại. Những cú sốc liên tiếp khiến cựu sao nhí rơi vào trầm cảm nặng.

Trong thời gian này, Hác Thiệu Văn chấp nhận các vai phụ nhỏ, thậm chí không được ghi tên, với mức thù lao khiêm tốn. Có thời điểm, anh phải làm thêm tại các quầy hàng ăn hay công việc dọn dẹp để trang trải cuộc sống. "Tôi từng thử vai một tên du côn ngoài đường, nhưng đạo diễn nói tôi thậm chí còn không diễn ra được nét diễn đó", Hác Thiệu Văn từng cay đắng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Năm 2023, Hác Thiệu Văn kết hôn với bạn gái Lâm Ninh Thụy sau hơn 2 năm hẹn hò. Vợ anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con gái riêng. Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên cảm mến cô ngay từ lần gặp đầu tiên và quyết tâm kết hôn để có thể chăm sóc, bảo vệ cả hai mẹ con. Sự chân thành của anh cũng khiến Lâm Ninh Thụy xúc động.

Hiện tại, Hác Thiệu Văn chọn cuộc sống bình yên bên gia đình và tìm được hướng đi mới thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến Ảnh: Weibo Hác Thiệu Văn

Đầu năm 2025, cặp đôi chào đón con chung đầu tiên, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi cậu bé nghịch ngợm năm nào của Tân Ô Long Viện nay đã trở thành người chồng, người cha tận tụy.

Dù không còn góp mặt trong các dự án phim lớn, Hác Thiệu Văn tìm được hướng đi mới thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến. Với lối nói chuyện gần gũi, hài hước, anh dần xây dựng được chỗ đứng riêng trong lĩnh vực livestream thương mại điện tử.