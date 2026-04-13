Cuộc sống Hoa hậu Phạm Hương trên đất Mỹ

Hải Duy
13/04/2026 07:13 GMT+7

Sau nhiều năm "mất hút" khỏi làng giải trí Việt, Hoa hậu Phạm Hương vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Bên cạnh đó, cuộc sống của cô tại nước ngoài vẫn khiến nhiều người tò mò.

Hoa hậu Phạm Hương chụp ảnh cùng gia đình nhà thiết kế Linh San dịp hội ngộ tại trời Tây

Ảnh: FBNV

Mới đây, trong chuyến đi du lịch cùng gia đình, nhà thiết kế (NTK) Linh San có dịp hội ngộ Hoa hậu Phạm Hương tại San Francisco, bang California (Mỹ). Trong buổi gặp mặt, người đẹp gốc Hải Phòng đưa con trai lớn - Maximus theo cùng. Gặp lại nàng hậu nơi xứ người, NTK Linh San không giấu được sự xúc động khi được cô và chồng tiếp đón nồng hậu: "Vợ chồng Phạm Hương đã đón tiếp chúng tôi thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của Hương hạnh phúc, bình yên, hai cháu nhỏ ngoan ngoãn, tôi thấy an lòng". Nói thêm, bà bày tỏ kể từ lần gặp gần nhất vào năm 2021, Phạm Hương vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có, song đã trở nên chín chắn và đằm thắm hơn khi đảm nhận vai trò làm vợ, làm mẹ.

Trong loạt ảnh đăng tải, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trang điểm đơn giản, diện thiết kế tông hồng do chính NTK Linh San may tặng. Dù xuất hiện giản dị, Phạm Hương vẫn khiến nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ở tuổi 35. Không ít ý kiến cho rằng, dù đã rút lui khỏi showbiz, cô vẫn giữ được nhan sắc vốn có ngày nào, thậm chí ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian. Bên cạnh đó, dưới bình luận một số khán giả còn bày tỏ mong muốn Phạm Hương sớm trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Cuộc sống tại trời Tây của Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, từng vào top 10 Vietnam’s Next Top Model 2010. Năm 2015, cô gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế săn đón. Người đẹp 9X cũng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC, giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình như The Face Vietnam mùa 1, The Look, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Ảnh: FBNV

Đang đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương đột ngột "mất tích” khỏi làng giải trí Việt. Tháng 9.2018, người đẹp tiết lộ sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp

Ảnh: FBNV

Sau đó, Phạm Hương cũng chính thức thông báo rút lui khỏi showbiz và cho biết bản thân sẽ bắt đầu hành trình mới tại Mỹ sau khi đã đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp. "Mình đã trải nghiệm đủ và đạt tới ước mơ của mình bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực cống hiến suốt nhiều năm qua. Mình nghĩ giờ là lúc nên sống cho những hoài bão khác của mình", người đẹp chia sẻ

Ảnh: FBNV

Gần một năm sinh sống tại xứ cờ hoa, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bất ngờ công khai hình ảnh con trai đầu lòng - Maximus vào đúng dịp lễ Giáng sinh 2019. Vào ngày sinh nhật tuổi 30 (4.9.2021) của người đẹp, cô công khai có nhóc tì thứ hai tên là Apollo

Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm "mất hút" khỏi showbiz Việt khi đang thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp song Phạm Hương vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Bên cạnh đó, cuộc sống của cô tại nước ngoài vẫn khiến nhiều người tò mò

Ảnh: INSTAGRAM NV

Hiện tại, Phạm Hương với trò là người mẹ, người vợ, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, người đẹp thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con, xem đó như “nhật ký trưởng thành” để lưu giữ hành trình lớn lên

Ảnh: FBNV

Phạm Hương bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô cho rằng đã tìm thấy niềm vui và sự trọn vẹn trong vai trò làm mẹ, làm vợ. Với người đẹp, hạnh phúc giản dị bên gia đình, được dõi theo từng khoảnh khắc trưởng thành của các con mới là giá trị bền vững và ý nghĩa

Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc “rót đầy” tình thương cho các thành viên trong tổ ấm nhỏ, Phạm Hương còn dành nhiều tâm huyết chăm chút, trang hoàng không gian sống mỗi dịp lễ, xem đó là nơi để cả gia đình cùng tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, sum vầy và trọn vẹn bên nhau

Ảnh: INSTAGRAM NV

Không chỉ vun vén tổ ấm, Phạm Hương còn duy trì công việc kinh doanh riêng tại Mỹ. Người đẹp hiện là chủ một cửa hàng hoa tươi, thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những sản phẩm do chính tay mình thiết kế, cắm tỉ mỉ. Bên cạnh đó, cô còn tổ chức các buổi workshop nhằm truyền đạt kinh nghiệm và lan tỏa niềm đam mê với nghệ thuật cắm hoa

Ảnh: INSTAGRAM NV

Bận rộn với vai trò nội trợ và công việc kinh doanh, Phạm Hương vẫn dành thời gian rảnh để theo đuổi các bộ môn như golf, yoga… xem đây là cách thư giãn đồng thời duy trì sức khỏe và vóc dáng

Ảnh: INSTAGRAM NV

Phạm Hương giữ thói quen luyện tập thể thao đều đặn mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, nhờ đó vẫn duy trì được sắc vóc “vạn người mê”. Ở tuổi U.40, người đẹp khiến nhiều người xuýt xoa khi sở hữu vẻ ngoài gần như không khác biệt so với thời kỳ hoàng kim

Ảnh: INSTAGRAM NV

