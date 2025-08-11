Cuộc sống kín tiếng của nam diễn viên chuyên trị vai phụ Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn gây ấn tượng bởi nụ cười hiền hậu, chuyên trị các vai phụ trong các dự án phim cuối tuần của THVL Ảnh: NVCC

Nguyễn Sơn là gương mặt quen thuộc với khán giả miền Tây khi thường xuyên góp mặt trong các dự án phim cuối tuần của THVL. Ông gây ấn tượng bởi những vai diễn chân chất nhờ nụ cười hiền. Dù chuyên trị những vai phụ song Nguyễn Sơn vẫn miệt mài với nghề diễn. Ngoài niềm đam mê nghệ thuật, nguồn động lực lớn của nam diễn viên đến từ đấng sinh thành.

Diễn viên quê Đồng Tháp chia sẻ mẹ ông là một “fan cứng” của đài THVL. Vì vậy, mỗi khi nhận được lời mời đóng phim, ông đều tự nhủ phải tập trung hết sức. Tình yêu thương ấy vừa là động lực, vừa là niềm hạnh phúc giản dị của người nghệ sĩ. Nguyễn Sơn không cần những điều lớn lao, chỉ cần biết rằng ở nhà, đấng sinh thành đang dõi theo những vai diễn của mình qua màn ảnh nhỏ. “Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là diễn cho mẹ xem", sao nam quê Đồng Tháp cho hay.

Diễn viên Nguyễn Sơn trong phim Cuộc chơi khởi nghiệp Ảnh: NVCC

Nam diễn viên Tiếng vạc sành kể thêm mẹ ông là một khán giả khó tính nên “xem tôi diễn xong toàn chê thôi”. Nguyễn Sơn bật mí: “Tôi đóng vai hiền thì bà bảo “sao mà khờ quá, bị người ta ăn hiếp hoài, coi mà tức”. Còn khi tôi đóng vai ác, bà thẳng thừng nói “không ưa cái người này”. Nói xong, hai má con lại chợt nhớ ra đó chỉ là phim, rồi cùng nhau cười". Với Nguyễn Sơn, những lời nhận xét chân thật của mẹ không chỉ là niềm vui gia đình, mà còn là sự ghi nhận cho những màn hóa thân của ông.

Gần 40 năm gắn bó với nghiệp diễn, từ khi còn là cậu học trò ở Sa Đéc (Đồng Tháp) say mê những vở kịch nói qua chiếc tivi đen trắng nhà hàng xóm, cho đến khi trở thành một diễn viên, Nguyễn Sơn dường như gắn liền với những vai mộc mạc. Ông quan niệm khi là diễn viên, phải có trách nhiệm làm tròn vai. Vì thế, trước mỗi bộ phim, nam nghệ sĩ đều đọc kịch bản kỹ, nghiền ngẫm để tìm ra chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Cuộc sống của diễn viên Nguyễn Sơn giờ đây vẫn xoay quanh nghệ thuật. Ngoài đóng phim, ông còn tham gia sân khấu kịch, viết kịch bản Ảnh: NVCC

Nguyễn Sơn cho rằng “muốn diễn chân thật thì cuộc sống ngoài đời của mình cũng phải thật”. Từ quan điểm đó, ông tìm vốn sống qua sách báo, những bộ phim hay và qua chính những con người ông gặp trong cuộc sống. Dù được khán giả yêu mến qua hình ảnh hiền lành, Nguyễn Sơn chưa bao giờ muốn đóng khung mình. Ông thú nhận mình rất thích được thử sức với những vai phản diện, những nhân vật có chiều sâu phức tạp.

Diễn viên Nguyễn Sơn sau ánh đèn sân khấu

Sau ánh đèn sân khấu, Nguyễn Sơn là người vui vẻ, hài hước ngoài đời. Ông tự nhận mình không có sở thích đặc biệt mà “nơi nào vui là có mặt". Năng lượng tích cực ấy là chất xúc tác giúp ông cân bằng và thăng hoa hơn với những vai diễn nặng về tâm lý. Với sao nam quê Đồng Tháp, niềm vui lớn nhất sau bao năm làm nghề là được khán giả thương mến, gọi tên nhân vật khi gặp ngoài đường. Ngoài ra, đó còn là những cái bắt tay, những nụ cười ấm áp của anh em đồng nghiệp mỗi khi có dự án mới.

Nguyễn Sơn sở hữu hơn 200 vai diễn trên màn ảnh nhỏ, sân khấu kịch. Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ, ông không quên lần quay phim Bìm bịp kêu chiều của đạo diễn Trung Dân. Phân đoạn ông phải nói tiếng Anh để giới thiệu mô hình nuôi cá xuất khẩu khiến bản thân lo lắng. "Lúc đó, người đóng vai đối tác nước ngoài là ca sĩ Kyo York. Tôi đã nhờ bạn dạy cho mình phát âm. Sau một hồi, cậu ấy vỗ vai tôi nói: “Anh yên tâm, nông dân mà nói tiếng Anh được như vậy là quá giỏi rồi”. Lời động viên đó khiến tôi tự tin hẳn lên và hoàn thành tốt cảnh quay”, ông nhớ lại.