Cuộc sống Phương Trinh Jolie sau khi lấy chồng, sinh con

Phương Trinh Jolie ngồi ghế nóng chương trình Thách thức giới hạn, lên sóng ngày 22.10 Ảnh: BTC

Sau khi tập trung cho việc lập gia đình và sinh con, Phương Trinh Jolie dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô gây chú ý khi đảm nhận vị trí giám khảo trong chương trình Thách thức giới hạn, lên sóng trên THVL1. Nữ ca sĩ cho biết trong vai trò “cầm cân nảy mực”, cô mang đến những đánh giá công tâm, khơi dậy cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Theo nữ giám khảo, Thách thức giới hạn không chỉ là một sân chơi dành cho các giọng ca tiềm năng mà còn là nơi tôn vinh vai trò của những nhà sản xuất âm nhạc đứng sau ánh đèn, góp phần làm nên linh hồn cho mỗi ca khúc. Vốn là ca sĩ nên Phương Trinh Jolie hiểu rõ tầm quan trọng của sự kết hợp giữa giọng hát và quá trình sản xuất, cô cho rằng đây là mối quan hệ tưởng chừng lặng lẽ nhưng lại là chìa khóa quyết định sự thành công của một bài hát.

Ở tuổi 37, Phương Trinh Jolie khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng tổ ấm viên mãn bên chồng và các con. Chia sẻ về niềm vui trong cuộc sống hiện tại, người đẹp 8X cho biết: “Dù vừa trải qua hai kỳ sinh nở nhưng khi tôi trở lại hát livestream và ra mắt sản phẩm vẫn được nhiều sự đón nhận của khán giả. Đó là tín hiệu mà tôi cảm thấy rất vui vì mình đang đi đúng đường”.

Phương Trinh Jolie được chồng hỗ trợ khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: BTC

Dù bận rộn song Phương Trinh Jolie vẫn cân bằng giữa nghệ thuật và gia đình. Song để làm được điều đó, nữ diễn viên thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của người thân, đặc biệt là mẹ chồng và diễn viên Lý Bình. Cô tiết lộ người bạn đời không chỉ đồng hành mà còn hỗ trợ cô chăm sóc các con mỗi khi có lịch đi diễn. Nhờ đó, nữ ca sĩ có thêm thời gian trở lại với âm nhạc, tìm kiếm ca khúc phù hợp và đầu tư cho các sản phẩm mới nhằm đáp lại tình cảm khán giả.

Phương Trinh Jolie trải lòng về nghề

Trong suốt hơn 18 năm theo đuổi nghệ thuật, Phương Trinh Jolie không chỉ sở hữu nhiều bản hit như Yêu đi, Vì nhớ ai, Cố quên… Giọng ca 8X hiểu rõ sự thay đổi về thị hiếu âm nhạc trong lòng công chúng qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, thay vì lo sợ bản thân “tụt lại” so với xu hướng, nữ ca sĩ chọn cách không ngừng học hỏi, hòa nhập và làm mới bản thân. Phương Trinh Jolie tâm sự: “Tôi là ca sĩ tay ngang, không phải là người được đào tạo qua trường lớp bài bản nên đến bây giờ, tôi vẫn đi học thanh nhạc và kết hợp những producer trẻ để vừa có thể tiếp cận với lượng khán giả mới, vừa chiều lòng khán giả cũ”.

Nhìn lại hành trình hơn 18 năm ca hát, từ một ca sĩ tay ngang đến người sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc, Phương Trinh Jolie không khỏi xúc động. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Nếu học trong môi trường âm nhạc hoặc bất kỳ trường lớp nào mà không có trải nghiệm thì điều đó cũng dừng lại về mặt lý thuyết. Khi tôi đi biểu diễn và chinh chiến nhiều cuộc thi thì rút ra cho mình nhiều bài học để hoàn thiện bản thân, đó chính là bài học thực tiễn trong cuộc sống”.