Cuộc sống sao phim 'Ải trần gian' Thùy Dương giờ ra sao?

Sinh năm 1985 tại Khánh Hòa, Thùy Dương bén duyên nghệ thuật qua nhiều vai diễn phụ trên màn ảnh nhỏ, để lại ấn tượng với nét diễn tự nhiên, đa dạng. Tuy không phải gương mặt chính, cô vẫn được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng vai phụ" nhờ khả năng hóa thân xuất sắc vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Diễn viên Thùy Dương ghi dấu với khán giả qua nhiều vai diễn ở các phim từ truyền hình cho đến điện ảnh Ảnh: FBNV

Trong hơn 10 năm làm nghề, nữ diễn viên đảm nhận không ít vai diễn ấn tượng, được khán giả nhận xét là "mặn như muối biển", từ đó nhận biệt danh "Muối tỷ". Gia tài phim ảnh của cô trải dài từ truyền hình đến điện ảnh, với những tác phẩm tiêu biểu như Ải trần gian, Cô nàng bất đắc dĩ, Kiếp chồng chung, Ở rể, Dốc sinh tồn, Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt), Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha…



Ngoài phim ảnh, Thùy Dương còn hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Cô từng làm biên kịch, tham gia biểu diễn tại các sân khấu kịch như Thế Giới Trẻ, Trần Cao Vân, Nhà hát Kịch TP.HCM, sân khấu Hồng Vân… Với khả năng nói cả giọng Bắc lẫn Nam, thậm chí giả giọng trẻ con đến người già, "Muối tỷ" góp mặt trong nhiều dự án lồng tiếng phim. Chia sẻ về nghề, Thùy Dương cho biết cô luôn mong muốn được thử sức ở những vai diễn lạ, đa chiều, có diễn biến tâm lý phức tạp để khai thác tối đa khả năng diễn xuất của bản thân.

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Thùy Dương

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện nữ diễn viên đang viên mãn bên người bạn đời hiện tại Ảnh: FBNV

Trước đây, Thùy Dương được biết đến với hình ảnh khá giả, sống trong căn biệt thự gỗ rộng tới 1.000 m² ở TP.HCM. Tuy nhiên, hiện tại nữ diễn viên lại chọn cuộc sống giản dị trong một căn trọ có gác lửng nhỏ tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), chỉ vừa đủ cho 2-3 người sinh hoạt.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Thùy Dương khẳng định không phải vì bế tắc tài chính mà vì muốn tiết kiệm chi phí trong giai đoạn mang thai, đồng thời cho thuê lại căn biệt thự cũ để trang trải kinh tế. "Trọ tuy có hơi nhỏ nhưng sống cũng được, cũng ấm áp. Tôi dọn ra ở trọ để tiết kiệm tiền, dành tiền để mà làm ăn", cô bộc bạch.

Nàng "Muối tỷ" từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân với con gái đầu lòng nay đã 13 tuổi. Sau biến cố ly hôn, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô dồn tiền tích góp để đầu tư kinh doanh, xây dựng cuộc sống độc lập. Vài năm sau, nữ diễn viên bắt đầu mối quan hệ với người bạn đời hiện tại, người đã đồng hành cùng cô suốt 7 năm qua.

Hình ảnh mới đây của nữ diễn viên (trái) khiến khán giả ngạc nhiên Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH/ FBNV

Ở tuổi 40, Thùy Dương đang mang thai con thứ hai. Khác với sự kín tiếng trước đây, nữ diễn viên nay thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên tổ ấm của mình. Tuy nhiên, ở tháng thứ 5 của thai kỳ, Thùy Dương xuất hiện với vẻ ngoài có phần xanh xao, khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Nhiều khán giả bày tỏ: "Bà Tư trong Ải trần gian nay nhìn khác quá", "Diễn viên Thùy Dương bây giờ sao, nhìn khác so với trước đây quá...".

Nói về việc ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hơn trước, nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết cô muốn dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai.