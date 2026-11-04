Cuộc sống 'thằng Cò' phim 'Đất phương Nam' sau những thăng trầm

Thời gian qua, hình ảnh diễn viên Phùng Ngọc xuất hiện trong các video giới thiệu món ăn tại một quán lẩu ở TP.HCM nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hiện anh phụ trách nhiều công việc tại quán, trong đó có livestream, quay video giới thiệu món ăn và trực tiếp giao lưu với khách hàng. Công việc này đã giúp Cò của Đất phương Nam có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

Phùng Ngọc từng thử sức với công việc buôn bán online nhưng không thuận lợi Ảnh: NVCC

Những thăng trầm trong đời 'thằng Cò' của Đất phương Nam

Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc từng có quãng thời gian chật vật sau khi rời xa nghệ thuật. Anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ cắt tóc, chạy xe ôm, làm bảo vệ, giữ xe đến bán quần áo, kinh doanh online.... Dù nỗ lực tìm cách trang trải cuộc sống, nam diễn viên không ít lần gặp khó khăn khi mọi thứ không suôn sẻ. “Tôi từng buôn bán ở trên mạng, buôn bán cà phê, buôn bán khô… nhưng rồi đụng bão giông, dịch bệnh, tôi lại không có vốn liếng để phòng thân, thành ra cuộc sống cũng khó khăn lắm”, anh chia sẻ.

Bên cạnh áp lực kinh tế, Phùng Ngọc còn trải đổ vỡ hôn nhân. Những biến cố liên tiếp ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe, trong đó có tình trạng mất ngủ khiến anh phải tìm đến sự hỗ trợ điều trị. Hiện tại, nam diễn viên cho biết tình trạng sức khỏe đã cải thiện, anh dễ ngủ hơn so với trước nhưng vẫn cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Công việc hiện tại đã giúp nam diễn viên có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống Ảnh: NVCC

Cuộc sống hiện tại của Phùng Ngọc cũng có những thay đổi tích cực. Dù vậy, nam diễn viên cho biết thu nhập vẫn chưa dư dả để tích lũy. Ngoài chi phí sinh hoạt, anh còn phải dành dụm tiền lo cho gia đình, những lần tái khám của bản thân và trả dần các khoản vay trước đây. Với Cò của Đất phương Nam, việc duy trì công việc hiện tại cũng là cách để có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, nhất là khi cha ngày càng lớn tuổi.

Chưa nghĩ đến chuyện tình cảm sau đổ vỡ

Chia sẻ về chuyện tình cảm, diễn viên Phùng Ngọc thẳng thắn nhìn nhận kinh tế khó khăn là một trong những nguyên nhân khiến hai cuộc hôn nhân trước đây của anh không trọn vẹn. Ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên không đặt nặng chuyện tìm kiếm một mối quan hệ mới mà muốn dành thời gian tập trung cho công việc.

“Trong quãng thời gian gần đây cũng có nhiều người làm quen với tôi, cũng thương tôi. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình mà muốn tập trung vào công việc”, anh nói.

Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, Phùng Ngọc vẫn duy trì mối quan hệ với những đồng nghiệp từng gắn bó. Sau nhiều năm, anh và Hùng Thuận - diễn viên thủ vai bé An trong Đất phương Nam - vẫn giữ liên lạc và dành cho nhau tình cảm thân thiết. “Tình cảm anh em giữa tôi với Hùng Thuận vẫn gắn kết, vẫn thân thuộc như xưa. Lâu ngày gặp lại thì sẽ có những buổi hẹn để siết chặt tình bạn hơn”, anh cho biết.

Phùng Ngọc và Hùng Thuận vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm đóng chung Đất phương Nam Ảnh: NVCC

Đặc biệt, nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi biết công ty đang lên kế hoạch mời các diễn viên gạo cội từng tham gia Đất phương Nam hội ngộ. Đây sẽ là dịp để những gương mặt gắn liền với bộ phim một thời gặp lại nhau sau nhiều năm, đồng thời giúp khán giả có cơ hội nhìn lại hành trình của các nghệ sĩ từ ngày ấy đến hiện tại.

Khi nhắc đến những đồng nghiệp từng gắn bó trong Đất phương Nam, Phùng Ngọc cho biết anh rất mong có dịp gặp lại các nghệ sĩ từng thủ vai Võ Tòng, bác Ba Phi, chị Út Trong... Trong cuộc trò chuyện, anh xúc động khi nhắc đến đạo diễn Vinh Sơn. Hay tin đạo diễn qua đời, anh và Hùng Thuận đã đến thăm viếng. “Giờ Cò chỉ biết nói lời cảm ơn với chú thôi…”, nam diễn viên nghẹn ngào.

Diễn viên Phùng Ngọc (sinh năm 1984) được khán giả cả nước biết đến và yêu mến qua vai diễn “thằng Cò” trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Đất phương Nam (1997). Trong phim, Cò là người bạn đồng hành thân thiết của An do Hùng Thuận thủ vai. Với tính cách lanh lợi, tinh nghịch và am hiểu thiên nhiên miền sông nước, nhân vật Cò đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Dù sau đó không tiếp tục theo đuổi diễn xuất, vai diễn thằng Cò vẫn là dấu mốc gắn liền với tên tuổi Phùng Ngọc. Nhiều năm sau khi bộ phim lên sóng, cuộc sống của nam diễn viên một thời vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.