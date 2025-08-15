Cuộc sống trong phòng giam của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee

Trang Kbizoom đưa tin ngày 14.8, bà Kim Keon Hee đã trải qua buổi thẩm vấn đầu tiên kể từ khi bị bắt hôm 12.8 trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, thao túng chứng khoán và lạm dụng quyền lực gây chấn động dư luận.

Những ngày đầu trong phòng giam của bà Kim Keon Hee

Lệnh bắt giữ được Tòa án quận trung tâm Seoul phê chuẩn tối 12.8, do Thẩm phán Jeong Jae Wook ký, với lý do lo ngại khả năng tiêu hủy chứng cứ.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến Tòa án quận trung tâm Seoul để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị Ảnh: Newsis

Hiện bà Kim Keon Hee bị giam tại trại giam Seoul Nambu - cơ sở này được mô tả là khá hiện đại và đã đi vào hoạt động từ năm 2011, do một nữ quản giáo điều hành. Theo báo Chosun, số tù của bà là 4398. Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc ở trong phòng giam riêng, chỉ được trang bị một tấm đệm trải sàn và một chiếc bàn nhỏ để dùng bữa.

Khác với chồng - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang thụ án khoảng 100 ngày tại trại giam Seoul vì cáo buộc liên quan tới âm mưu thiết quân luật, thì đây là lần đầu tiên bà Kim nếm trải cảm giác đằng sau song sắt.

Để tránh tiếp xúc với các phạm nhân khác, giờ tắm và tập thể dục ngoài trời của bà được bố trí lệch, mỗi ngày một giờ, trừ chủ nhật. Bữa ăn tuân theo tiêu chuẩn của trại giam, với chi phí khoảng 1.500 won (tương đương 1,08 USD) mỗi suất, theo Reuters. Sáng 14.8, bữa sáng của bà gồm bánh mì nướng kèm mứt dâu, xúc xích và salad.

Lúc 8 giờ 40 ngày 14.8, bà Kim rời trại giam trên xe của Bộ Tư pháp, tới văn phòng công tố viên đặc biệt đặt tại tòa nhà KT Gwanghwamun West (Seoul) lúc 9 giờ 52. Buổi thẩm vấn bắt đầu lúc 9 giờ 56, tập trung vào cáo buộc can thiệp trái phép vào bầu cử và quy trình đề cử ứng viên.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị giam giữ biệt lập vì cáo buộc tham nhũng Ảnh: Yonhap

Trước đó, dù có tin đồn Kim Keon Hee có thể vắng mặt vì sức khỏe yếu, nhưng bà đã xác nhận sẽ hợp tác với cơ quan điều tra. Hồ sơ chính phủ cho thấy phần lớn tài sản của gia đình, bao gồm căn hộ hạng sang ở Seoul, đều đứng tên bà. Cựu thẩm phán và công tố viên Han Dong Soo - người từng làm việc cùng ông Yoon Suk Yeol, mô tả bà Kim Keon Hee không chỉ là người bạn đời mà còn là bộ não chiến lược đứng sau con đường chính trị đưa ông lên ghế tổng thống.

Truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết về điều kiện giam giữ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông sống trong phòng giam biệt lập rộng 6,6 m2, không có điều hòa hay giường, chỉ ngủ trên đệm sưởi và dùng bữa theo tiêu chuẩn trại giam.