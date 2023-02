Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mạc Can: Đi đứng khó khăn, ngồi một chỗ

Nghệ sĩ Mạc Can đi đứng khó khăn, hiện không còn hoạt động nghệ thuật Chụp màn hình

Trong chuyến thăm nghệ sĩ Mạc Can gần đây, danh hài Nhật Cường vui mừng khi ông vẫn giữ sức khỏe khá tốt. Nam nghệ sĩ vẫn vui vẻ, lạc quan và vô cùng dí dỏm. Ở tuổi xế chiều, sao phim Người đẹp Tây Đô mắc bệnhh khớp, đi đứng khó khăn.



Chia sẻ với Thanh Niên về tình hình của nam nghệ sĩ, Nhật Cường nói: "Chú Can bị khớp lâu rồi nên đi đứng rất khó. Hiện nay, chú chỉ ngồi một chỗ nên không có thu nhập như trước. Mọi sinh hoạt của chú đều nhờ gia đình chăm sóc. Một người em của chú ấy rất chịu khó tập vật lý trị liệu, mát xa cho anh trai".

Nghệ sĩ Nhật Cường trong chuyến thăm nghệ sĩ Mạc Can đầu năm nay. Nam diễn viên vui mừng khi ông vẫn lạc quan, yêu đời dù chân đau

Theo Nhật Cường, tác giả tiểu thuyết Tấm ván phóng dao được một suất vào Viện dưỡng lão Nghệ sĩ tại quận 8. Tuy nhiên, ông hiện vẫn chưa vào vì gia đình muốn tự chăm sóc nam nghệ sĩ. Đồng thời, ông Mạc Can cũng mong được sống gần gũi với con cái.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, chị Dung (con gái nghệ sĩ Mạc Can) cho biết cả hai cha con hiện đang sống chung nhà tại quận Bình Tân (TP.HCM). Chị là người chăm sóc chính cho nam nghệ sĩ. Ngoài bệnh khớp, con gái ông cũng cho biết cha ruột không còn minh mẫn như trước, "lúc này lúc khác" vì tuổi cao.

Chị Dung tiết lộ: "Trong người ba tôi giờ bình thường, chỉ có chân bị bệnh khớp nên đi lại không được, chỉ ngồi được thôi. Ba tôi có thể tự sinh hoạt được, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp. Mỗi sáng, tôi chuẩn bị sẵn cơm nước cho ba trước khi đi làm. Đến trưa, chiều tôi lại về tiếp tục chăm sóc ông".

Một trong những vai diễn gần đây của nghệ sĩ Mạc Can là vai ông lão kỳ quái trong phim Chuyện ma gần nhà

Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Mạc Can gần như dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Con gái ông cho biết do sức khỏe hạn chế nên ông khó lòng đi diễn. Cô chia sẻ: "Do chân yếu, không đi được nên không còn ai mời ba tôi đi diễn nữa. Thêm phần ba tôi cũng lớn tuổi rồi, đi nhiều hay bị mệt".

Sinh năm 1945 tại Tiền Giang, Mạc Can là một trong những nghệ sĩ đa tài hiếm hoi của làng giải trí Việt Nam. Không chỉ diễn giỏi, ông còn là nhà văn, ảo thuật gia, biên kịch... Xuyên suốt sự nghiệp, nghệ sĩ Mạc Can ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong: Vó ngựa trời nam, Người đẹp Tây Đô, loạt phim Cổ tích Việt Nam, Ván bài lật ngửa, Đất rừng phương Nam…