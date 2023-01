Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Minh Hoàng ở Mỹ

Nghệ sĩ Minh Hoàng trải lòng về cuộc sống xa xứ, dù nghỉ hưu vẫn hy vọng tìm kiếm được vai diễn thử thách ở chặng cuối sự nghiệp NVCC

'Ở Mỹ, tôi sống an nhàn, đầu óc không vướng bận'

* Chào nghệ sĩ Minh Hoàng! Cuộc sống của ông hiện tại thế nào sau khi sang Mỹ định cư?

- Nghệ sĩ Minh Hoàng: Tôi mới sang Mỹ định cư được 6-7 tháng. Tôi cũng chưa quen cuộc sống ở đó lắm đâu nhưng để từ từ xem sao. Tất nhiên, người già sang Mỹ thì buồn vì đâu được đi loanh quanh, gặp gỡ bạn bè, cà phê cà pháo như ở đây. Để tiện đi lại, tôi cũng thi và lấy bằng lái xe bên đó rồi.

* Xa quê hương, không còn hoạt động nghệ thuật như trước, ông có nhớ nghề không?

- Nhớ thì không nhớ lắm. Vì tôi đã quyết định nghỉ hưu từ hồi còn ở Việt Nam.

* Ở Mỹ, ông có tham gia sinh hoạt với hội nghệ sĩ hải ngoại hay thường gặp gỡ bạn bè không?

- Không, vì bên đó phức tạp lắm, tôi cũng chẳng biết ra làm sao. Tôi nghe nói sinh hoạt của họ bên đó phức tạp lắm. Tôi sống ở bang California, gần một khu mua sắm sầm uất của người Việt.

* "Phức tạp" theo ý ông nghĩa là gì?

- Phức tạp nghĩa là họ hoạt động phải theo một xu hướng nào đó, sinh hoạt theo cộng đồng riêng. Tôi sang Mỹ để dưỡng già thôi, chứ không muốn tham gia vào đó.





Nghệ sĩ Minh Hoàng và vợ trở lại Việt Nam ăn tết sau khi sang Mỹ định cư được 7 tháng. Nam diễn viên nói ông có cuộc sống an nhàn, không vướng bận nơi xứ người NVCC

* Khi sang Mỹ, khán giả hải ngoại có nhận ra ông là diễn viên nổi tiếng không?

- Có chứ, rất nhiều. Họ rất vui khi gặp tôi, thăm hỏi dữ lắm. Họ xem phim của tôi rất nhiều nên nhớ rõ các vai diễn của tôi. Nhiều người theo dõi tôi từ hồi Trong nhà ngoài phố, đến Mùi ngò gai rồi Giã từ dĩ vãng. Tất cả phim tôi đóng đều được họ theo dõi.

* Ông thích nhất điều gì khi sống ở Mỹ?

- Cuộc sống bên đó rất thích hợp với người trẻ. Họ đi chơi, đi làm, đi học rất hài hòa. Người ta cân đối được ba chuyện học - làm - chơi. Giới trẻ bên đó rất rõ ràng chuyện đó. Họ không cần lo lắng gì nhiều. Họ đi làm có tiền, cứ đến cuối tuần lại đi chơi cho hết tiền. Tôi thấy họ quan niệm không để dành tiền, vì tiền để dành đó nằm trong chính khoản lương của họ hết rồi. Họ không cần tích lũy nên sống vô tư.

* Có khi nào ông buồn và muốn về nước ngay không?

- Cũng có những lúc buồn chứ. Nhưng tôi nghĩ mình đang dưỡng già thì ở đâu cũng vậy. Nếu thích thì cứ bay đi bay về thôi.

* Về nước lần này, ông có hoạt động gì thú vị?

- Nói chung, tôi quây quần bên con cháu, cùng gia đình du lịch nhiều nơi như: Phú Quốc, Vũng Tàu…

* Ở Việt Nam vui vậy, ông có "ngán" quay lại Mỹ không?

- Ngán thì chưa ngán đâu vì có những cái mình chưa khám phá.

* Nhưng bản thân ông thích ở Việt Nam hay ở Mỹ hơn?

- Mỗi nơi có một ưu điểm. Bên kia, tôi sống an nhàn, đầu óc không vướng bận. Nếu trẻ hơn 15 tuổi, tôi qua Mỹ chắc chắn phải đi làm. Vì qua đó không đi làm thì không sống được. Năm nay, tôi đã 68 tuổi rồi.

Nghệ sĩ Minh Hoàng thuộc thế hệ diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Xuyên suốt sự nghiệp, ông góp mặt trong hàng chục bộ phim truyền hình, điện ảnh và sân khấu kịch. Dự án gần nhất của nam diễn viên sau khi thông báo nghỉ hưu là phim điện ảnh Nhà không bán, ra mắt dịp tết Nguyên đán 2022 ĐPCC

'Từ xưa đến giờ, tôi chẳng phải là người có thu nhập cao'

* Trước đây, vở Dạ cổ hoài lang từng gây sốt khi khắc họa cuộc sống của người Việt lớn tuổi tại Mỹ. Nghệ sĩ Minh Hoàng thấy bản thân có giống trường hợp đó không?

- Không, không đến nỗi vậy. Phim đó từ thời người dân về nước còn gặp nhiều khó khăn, chứ còn bây giờ bình thường. Có những người họ ở nước ngoài 10 năm rồi, giờ về Việt Nam ở luôn, không qua nữa. Người ta giờ có sự lựa chọn rồi chứ không phải khó khăn như ngày xưa. Nếu không thích ở Mỹ nữa thì về Việt Nam.

* Diễn viên thường lo lắng về thu nhập khi họ ở tuổi xế chiều bởi công việc này không mang lại sự ổn định. Ông có gặp khó khăn về kinh tế ở độ tuổi hiện tại?

- Từ xưa đến giờ, tôi chẳng phải là người có thu nhập cao. Cho nên, giờ tôi nghỉ hưu vẫn thấy bình thường. Đời sống của tôi còn nhiều thứ xung quanh như gia đình, anh chị em, con cháu nữa. Chuyện kiếm tiền thì bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu cũng đủ hết và bao nhiêu cũng thiếu hết. Cứ có bao nhiêu thì mình sống với bấy nhiêu tôi có thôi.

* Ở Mỹ, ông có chi tiêu gì nhiều không?

- Ít lắm, thỉnh thoảng tôi mới ra ngoài. Chúng tôi nấu ăn ở nhà.

Nghệ sĩ Minh Hoàng nghỉ hưu để tập trung dưỡng già, dành thời gian bên gia đình sau nhiều năm miệt mài làm nghệ thuật ĐPCC

* Khi mới sang Mỹ, nhiều người thường bị sốc khi quy đổi giá giữa tiền Việt và đô la Mỹ. Ông có từng bị sốc về điều này không?

- Tôi cũng từng quy đổi nhưng không sốc. Vì tôi sang đó phải chấp nhận cuộc sống bên đó. Ví dụ, ở Việt Nam, lương một tháng 10 triệu thì ăn một tô phở 50.000 đồng là chuyện bình thường. Còn ở Mỹ, có người thu nhập một trăm triệu chẳng hạn thì ăn tô phở, đổi ra bằng 300.000 đồng tiền Việt cũng không là gì cả.

* Nếu được mời tham gia một dự án phim, ông có đồng ý không?

- Nếu vai diễn phù hợp, tôi sẽ cân nhắc. Tôi thích vai khó, chứ vai bình thường thì tôi muốn để người khác diễn. Như phim Nhà không bán ra mắt năm ngoái, ban đầu tôi từ chối. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật lạ và khó nên tôi muốn thử thách mình.

* Trong cuộc đời làm nghệ thuật, chắc hẳn nghệ sĩ Minh Hoàng cũng gặp nhiều ý kiến khen chê. Ở góc độ một người nghệ sĩ, ông đón nhận những lời chê như thế nào?

- Tôi xem đó là điều bình thường. Không biết người ta quan niệm thế nào nhưng với tôi, làm diễn viên cũng giống như ông thợ may. Người này khen may đẹp nhưng người khác có thể chê ông này may đồ mặc trông sao sao. Đó là chuyện hết sức bình thường. Qua những nhận xét đó, nếu người ta khen thì mình cứ nghĩ người ta khen hơi quá. Nếu người ta chê thì cứ xem xét thế nào, nếu chê đúng thì khắc phục bằng những vai diễn sau.

Nhưng với người làm nghề có tâm thì mình phải cố gắng hết sức để không có những cái để người ta chê. Nếu một diễn viên giỏi thì phải tạo ra vai diễn từ trung bình trở lên, chứ không thể có vai diễn 10 điểm và có cả vai diễn 1-2 điểm được. Nếu vai này 10 điểm thì vai sau ít nhất cũng phải được 7 điểm.

* Cảm ơn nghệ sĩ Minh Hoàng đã dành thời gian chia sẻ!