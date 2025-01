Cuộc sống Vũ Thu Phương trước khi công khai ly hôn chồng đại gia

Siêu mẫu Vũ Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn chồng doanh nhân từ hồi tháng 11.2024, song đến hiện tại mới công bố. Về lý do “đường ai nấy đi”, huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 cho biết giữa cả hai có nhiều sự khác biệt không thể hàn gắn. Do đó, họ quyết định dừng lại một cách văn minh để bảo vệ, chăm sóc các con. Vũ Thu Phương cũng chọn một lần nói hết chuyện hôn nhân để tránh tình huống khó xử cho các bên.

So với sự năng nổ của những năm trước, Vũ Thu Phương của 2024 kín tiếng hơn. Thời gian gần đây, nữ siêu mẫu mới trở lại với vai trò đại sứ cho dự án Áo dài di sản Việt Nam. Chân dài quê Nam Định nói cô cân nhắc các dự án tham gia vì muốn dành thời gian cho các con Ảnh: FBNV

Vũ Thu Phương nhận lời tham gia làm người mẫu, tham gia một số sự kiện giải trí. Ngoài ra, người mẫu 8X còn tất bật với công việc kinh doanh riêng. Huấn luyện viên The Face Vietnam 2023 cũng thừa nhận đối diện với áp lực về việc phân bổ thời gian khi đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc Ảnh: FBNV

Trong một năm qua, Vũ Thu Phương cũng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Cô ít khi đăng tải hình ảnh hay nhắc đến người bạn đời. Thay vào đó, người mẫu dành thời gian cho các con. Cách đây không lâu, cô cùng con gái tham gia Giải chạy vì Bệnh nhi ung thư 2024 Ảnh: FBNV

Từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến động, Vũ Thu Phương sợ sự tan vỡ sẽ để lại những tổn thương cho những đứa trẻ. Tuy nhiên cô nhận ra chuyện hôn nhân không phải muốn tốt đẹp là sẽ được toại nguyện. Sau khi trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, Vũ Thu Phương tự chữa lành, buông bỏ những cảm xúc nặng nề, tập trung dành thời gian cho hai cô con gái Ảnh: FBNV

Vũ Thu Phương cũng tất bật với các dự án cộng đồng, hỗ trợ người dân khó khăn. Điển hình là hồi tháng 12.2024, nữ siêu mẫu tham gia một giải chạy với mục đích ủng hộ công tác chăm lo tết cho gia đình khó khăn trên địa bàn quận 3 (TP.HCM) Ảnh: FBNV

Ngoài 2 con gái, Vũ Thu Phương thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên mẹ ruột. Bà là điểm tựa tinh thần của nữ siêu mẫu. Trong một bài viết, cô chia sẻ: “Mẹ là người thầy đầu tiên và suốt đời của con. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra và luôn dạy dỗ, dõi theo con suốt cuộc đời này” Ảnh: FBNV

Hôm 5.1, Vũ Thu Phương tổ chức tiệc du xuân, với sự tham gia của nhiều sao Việt như Kỳ Duyên, Thúy Hạnh… Trong chương trình, nhiều trò chơi truyền thống được nữ siêu mẫu tái hiện như nhảy sạp, đập nêu, đi cà kheo… Đây là cách giám khảo Miss Cosmo Vietnam 2023 truyền cảm hứng, tình yêu văn hóa dân tộc đến các con của mình Ảnh: FBNV

Thông tin Vũ Thu Phương đổ vỡ hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, nữ siêu mẫu từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn, cách cư xử văn minh với con riêng của chồng. Khi chân dài Nam Định xác nhận ly hôn, một số khán giả và đồng nghiệp gửi lời động viên, mong cô vững vàng vượt qua biến cố.