Cuộc sống 'vua nhạc sàn' Lương Gia Huy sau khi lấy vợ hai

Lương Gia Huy được vợ hỗ trợ quản lý công việc

Mới đây, Lương Gia Huy cùng vợ Lê Thùy Uyên tổ chức sinh nhật tuổi 13 cho con trai cả Andy (tên thật Lương Đình Gia Vỹ) tại một nhà hàng ở TP.HCM. Buổi tiệc diễn ra trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của những đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của nam ca sĩ.

Tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ" của ca sĩ Lương Gia Huy Ảnh: NVCC

Sau khi kết hôn lần hai với Lê Thùy Uyên, cuộc sống của "vua nhạc sàn" Lương Gia Huy có nhiều thay đổi. Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh nam ca sĩ 8X tất bật chạy show khắp các sân khấu, thì hiện tại anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bên cạnh công việc nghệ thuật, niềm vui lớn nhất của giọng ca 8X là nhìn các con trưởng thành từng ngày.

Theo Lương Gia Huy, Lê Thùy Uyên là người biết cách vun vén cho tổ ấm, đặc biệt là cách cô đối xử bình đẳng, luôn yêu thương với các con, không phân biệt con chung hay con riêng. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà xã Lương Gia Huy cho biết ngoài chăm sóc gia đình cô còn đảm nhận vai trò quản lý cho chồng. Cả hai chưa có ý định chào đón thêm thành viên mới vì muốn tập trung dạy dỗ, đồng hành của 3 con.

Lương Gia Huy vui mừng vì con trai lớn có năng khiếu nghệ thuật Ảnh: NVCC

Sau 6 năm chung sống, cặp đôi này cho biết đã tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ lựa chọn cùng nhau chia sẻ mọi áp lực thay vì để một người gánh vác. Song song đó, nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc nên giọng ca Em có hiểu lòng anh cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi phải đi diễn xa nhà.

Tuy nhiên, Lương Gia Huy thừa nhận vẫn có những lúc anh và bạn đời bất đồng quan điểm trong công việc và cuộc sống. Thay vì cãi vả, cả hai chọn cách ngồi lại để phân tích vấn đề, từ đó tìm cách giải quyết. Theo Thùy Uyên, điều quan trọng nhất không phải ai đúng ai sai mà là giữ gìn hạnh phúc gia đình và tạo môi trường tốt nhất để các con lớn khôn.

Ngoài ra, Lương Gia Huy còn tâm sự điều khiến anh tự hào nhất không phải là việc con trai có năng khiếu nghệ thuật hay đạt thành tích nào nổi bật, mà là sự trưởng thành trong suy nghĩ, nghiêm túc theo đuổi sở thích nhảy múa khi tham gia Vũ đoàn Rồng Con. Nam ca sĩ 8X cũng khẳng định không ép con nối nghiệp vì đối với anh mỗi đứa trẻ đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình.

"Nếu con thật sự đam mê ca hát, tôi sẽ ủng hộ hết mình, nhưng nếu con chọn một công việc khác thì tôi vẫn tôn trọng. Điều quan trọng nhất là con được sống với đam mê và trở thành người có ích cho xã hội", nam ca sĩ 8x chia sẻ.