Cuộc sống xa hoa với 10 vệ sĩ túc trực 24/7 của con gái Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên quen biết nhau trong một lần nam diễn viên cùng các ngôi sao Hồng Kông sang Malaysia đá bóng giao hữu. Từ cuộc gặp này, cả hai dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò. Sau đó, Chu Lệ Thiên quyết định thu xếp công việc tại quê nhà, chuyển hẳn sang Hồng Kông sinh sống để ở gần bạn trai. Vì Lưu Đức Hoa khi đó là một trong những tài tử được săn đón nhất làng giải trí nên chuyện tình của họ được giữ kín trong thời gian dài. Hai người gắn bó hơn 20 năm trước khi đăng ký kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2008. Một năm sau, Lưu Đức Hoa mới chính thức công khai mối quan hệ.

Lưu Đức Hoa là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu châu Á, nhưng đời tư của tài tử luôn được giữ kín, đặc biệt là những thông tin liên quan đến vợ và con gái Ảnh: Reuters

Con gái Lưu Đức Hoa lớn lên trong sự bảo vệ tuyệt đối

Năm 2012, khi Chu Lệ Thiên 46 tuổi, cặp đôi đón con gái đầu lòng mang tên Hanna Lau. Có con ở độ tuổi khá muộn khiến niềm vui của Lưu Đức Hoa đi kèm với không ít lo lắng. Kể từ đó, nam diễn viên đã dành rất nhiều công sức để tạo cho con gái một môi trường sống an toàn và kín đáo.

Ngay trong năm đầu đời của Hanna, Lưu Đức Hoa đã chi khoảng 500 triệu HKD để chuẩn bị cuộc sống cho con gái. Trong đó, khoảng 200 triệu HKD được dùng để mua một căn biệt thự rộng rãi, vừa đảm bảo tiện nghi vừa giúp gia đình giữ được sự riêng tư. Khi Hanna lên 3 tuổi, Lưu Đức Hoa còn được cho là đã mua chuyên cơ riêng để việc di chuyển của con gái thuận tiện hơn. Không gian sống của Hanna cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Gia đình trang bị tới 14 máy lọc không khí trong nhà. 3 bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc hai mẹ con, trong khi 10 vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Hanna mỗi khi cô bé ra ngoài.

Dù những con số kể trên gây chú ý, điểm đáng nói hơn trong cách Lưu Đức Hoa nuôi dạy con là anh không xem điều kiện vật chất như sự thay thế cho thời gian dành cho con. Bất chấp lịch trình đóng phim, biểu diễn và di chuyển dày đặc, nam diễn viên được cho là vẫn cố gắng tự đưa con gái tới trường. Anh thường đưa Hanna đến tận lớp trước khi rời đi, duy trì sự gắn kết với con qua những việc tưởng như rất bình thường.

Lưu Đức Hoa cũng trực tiếp đồng hành cùng con trong việc học. Khi Hanna gặp bài khó, anh kiên nhẫn giải thích thay vì nổi nóng hay trách mắng. Tài tử mong con nghiêm túc với việc học nhưng không muốn thành tích trở thành áp lực quá lớn. Với các hoạt động ngoại khóa, anh được cho là luôn hỏi ý kiến con trước khi đăng ký lớp học và tìm giáo viên phù hợp. Cách nuôi dạy này cho thấy Lưu Đức Hoa muốn Hanna có cơ hội khám phá sở thích riêng, thay vì cha mẹ quyết định mọi thứ thay con.

Một nguyên tắc Lưu Đức Hoa duy trì suốt nhiều năm là hạn chế tối đa việc con gái xuất hiện trước công chúng. Nam diễn viên hiếm khi để Hanna tham dự các sự kiện hoặc lộ diện trước truyền thông bởi không muốn cô bé phải lớn lên dưới áp lực dư luận chỉ vì là con của một ngôi sao nổi tiếng. Trong nhiều năm, những hình ảnh rõ mặt Hanna gần như không xuất hiện công khai. Hiện Hanna Lau 14 tuổi và vẫn có cuộc sống tương đối kín tiếng.