Cuộc tấn công của Iran phá hủy nhiều máy bay F-35 của Israel?

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Tehran của Iran hôm 9.10, ông Jabbari, cố vấn của tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố rằng 90% số tên lửa được phóng trong Chiến dịch lời hứa 2 của Iran ngày 1.10 vào các mục tiêu thuộc Israel đã đánh trúng thành công các mục tiêu bị chỉ định, theo kênh truyền hình Al Mayadeen (Li Băng).

Một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Hod HaSharon (Israel) sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel tối 1.10 Ảnh: AFP

Ông Jabbari còn nói rằng ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, IRGC còn tiến hành cùng lúc các hoạt động tác chiến mạng và điện tử nhắm vào các hệ thống phòng không của Israel, cho phép tên lửa tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quan trọng.

Cũng theo ông Jabbari, tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự quan trọng của Israel và nhà chứa F-35, dẫn đến việc phá hủy nhiều máy bay chiến đấu loại này.

Tên lửa Iran gây thiệt hại nhiều hơn Israel thừa nhận

Ông Jabbari còn cho rằng Israel và Mỹ đã bị bất ngờ dù đã triển khai các biện pháp phòng thủ tiên tiến để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran.

Trong chiến dịch mang tên Lời hứa thật lòng 2, Iran phóng ít nhất 200 tên lửa đạn đạo nhắm vào những địa điểm quân sự chiến lược của Israel, bao gồm 3 căn cứ không quân ở Tel Nof, Nevatim và Hatzerim, theo Al Mayadeen.

IRGC khẳng định các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào "3 căn cứ quân sự" xung quanh Tel Aviv, cũng như các căn cứ không quân và radar, đồng thời nói thêm rằng "90%" tên lửa "đã bắn trúng mục tiêu".



Theo IRGC, căn cứ Nevatim chứa các máy bay chiến đấu F-35, trong khi căn cứ Hatzerim chứa các máy bay chiến đấu F-15 được sử dụng để ám sát ông Nasrallah.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel cũng như Mỹ đối với tuyên bố của ông Jabbari.

Trước đó, tờ The Times of Israel chiều 2.10 dẫn thông báo từ quân đội Israel cho hay tác động từ tên lửa do Iran phóng ngày 1.10 đã gây thiệt hại cho tòa nhà văn phòng và các khu vực bảo trì khác trong những căn cứ không quân bị trúng tên lửa.

Tuy nhiên, quân đội Israel khẳng định tất cả tác động của tên lửa do Iran phóng vào những căn cứ không quân đều bị họ xem là "không hiệu quả", nghĩa là không gây tổn hại gì cho hoạt động liên tục của Không quân Israel.