Cuộc thi 'đại sứ năng lượng xanh' với giải thưởng 30 triệu đồng

Cuộc thi kêu gọi thanh niên kể chuyện nâng cao nhận thức năng lượng xanh theo cách của thanh niên ảnh: EVSET

WATT'S UP là cuộc thi sáng kiến truyền thông dành cho các đội tham gia với thành viên trong độ tuổi 18 – 25 tại Việt Nam. Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam – EU (SETP) do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ.

Với thông điệp hãy nói về "Chuyện điện đóm", WATT'S UP tìm kiếm và hỗ trợ triển khai các sáng kiến truyền thông do thanh niên thực hiện.

Người tham gia được mời đảm nhiệm vai trò "đại sứ năng lượng xanh", nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy các hành động thiết thực hướng tới phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với hạn chót nhận đề xuất vào ngày 16.8, các đội được mời xây dựng kế hoạch truyền thông xoay quanh các chủ đề như năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, đưa ra các sáng kiến và đề xuất hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, gỡ bỏ các ngộ nhận phổ biến về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các đội được lựa chọn sẽ nhận sự cố vấn và hướng dẫn kỹ thuật từ các chuyên gia năng lượng và truyền thông của EVSET, đồng thời được hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền thông trên các nền tảng số.

Tối đa 5 đội thi sẽ được lựa chọn bước vào giai đoạn triển khai sau khi ban tổ chức hoàn tất đánh giá các bản đề xuất ý tưởng.

Sau đó, các đội sẽ trình bày kết quả chiến dịch của mình tại lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12. Các đội đạt giải sẽ nhận được phần thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Các đội quan tâm có thể tìm hiểu thêm về buổi thông tin và cuộc thi tại địa chỉ https://setp.vn/vi/cuoc-thi-watts-up.