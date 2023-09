Cuộc thi 'hoa hậu' cá koi mời tổ trọng tài Nhật Bản sang chấm giải

Ngày 24.9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế TP.Đà Nẵng, câu lạc bộ (CLB) Cá koi miền Trung và Tây nguyên tổ chức cuộc thi All Vietnam Young Koi show 2023 dành cho cộng đồng nuôi cá koi trên toàn quốc tranh tài.

Cuộc thi năm nay thu hút hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia với hơn 500 "ứng viên" cá koi, là dịp để cộng đồng nuôi và yêu thích cá koi trên toàn quốc giao lưu, kết nối.

Giải "hoa hậu" (Grand Champion, giải thưởng cho nhà vô địch All Vietnam Young Koi show 2023) được trao cho cá koi dòng Kohaku (70 cm) thuộc sở hữu của anh Duy Nguyễn Jimmy đến từ TP.HCM.

Cuộc thi năm nay có tổng cộng 108 giải thưởng trao cho chủ nhân các chú cá koi thắng cuộc ở nhiều hạng mục. Ngoài giải cao nhất Grand Champion, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục First Place, Second Place, Best in Size... cho các CLB, trại cá đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Đại diện các trại cá, hồ và CLB cá koi ở 3 miền đất nước đưa hơn 500 chú cá koi đến TP.Đà Nẵng thi "hoa hậu" cá koi NGỌC HÂN

Tổ trọng tài đến từ Nhật Bản chấm điểm các ứng viên "hoa hậu" cá koi NGỌC HÂN

Cuộc thi thu hút đông đảo người chơi cá koi và người yêu thích cá koi trên toàn quốc NGỌC HÂN

Cuộc thi All Vietnam Young Koi show quy tụ hơn 500 chú cá koi "tranh tài", chia thành nhiều bảng NGỌC HÂN

Cận cảnh các chú cá koi thuộc nhiều dòng khác nhau tại cuộc thi "hoa hậu" cá koi năm nay NGỌC HÂN

Ông Hoàng Mạnh Phi, đại diện CLB Cá koi miền Trung và Tây nguyên, cho biết cuộc thi năm nay thu hút đông đảo đại diện các trại cá, hồ và CLB cá koi ở 3 miền tham gia tranh tài để tìm ra "hoa hậu" cá koi.

"Cuộc thi lần này có quy mô lớn nhất được tổ chức tại miền Trung, với hơn 500 chú cá koi các loại, kích thước từ 25 - 70 cm từ mọi miền đất nước hội tụ. Đặc biệt, chúng tôi đã mời được ban giám khảo uy tín đến từ Nhật Bản tham gia chấm điểm để chọn ra những chú cá koi đẹp nhất, xứng đáng là "hoa hậu" cá koi", ông Phi nói.

Ông Hoàng Mạnh Phi, đại diện CLB Cá koi miền Trung và Tây nguyên (ngoài cùng bên trái), giới thiệu về các chú cá koi "ứng viên nặng ký" cho người dân theo dõi NGỌC HÂN

Cùng nhóm bạn vượt đường xa từ Bình Định ra TP.Đà Nẵng để tận mắt chiêm ngưỡng những chú cá koi size "khủng", anh Nguyễn Đăng Toàn (trú TP.Quy Nhơn) cho biết cả nhóm đã lên lịch, đặt phòng khách sạn từ nửa tháng trước, ngay khi có thông báo chính thức cuộc thi sẽ tổ chức tại TP.Đà Nẵng.

"Không dễ gì có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người chơi cá koi nổi tiếng trên toàn quốc, nên cả nhóm quyết định di chuyển ra Đà Nẵng tham gia và giao lưu. Ở đây, mọi người thoải mái chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau đeo đuổi đam mê", anh Toàn nói.

