Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 7, năm 2025 với chủ đề "Vietnamese youth officials stepping into the thriving era together with English" (Cán bộ trẻ cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc).

Đối tượng dự thi: cán bộ trẻ; thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp; thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên địa bàn tuổi từ 18 - 35. Có 3 bảng thi, gồm: bảng 1 dành cho cán bộ Đoàn, cán bộ Hội; bảng 2 dành cho thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp; bảng 3 dành cho thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên địa bàn.

Đối với bảng 1, cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách các cấp trên 35 tuổi vẫn nằm trong đối tượng phải tham gia thi.

Các đội thi hùng biện tại cuộc Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2024 ẢNH: BTC

Nội dung chính của cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 7, năm 2025 gồm các câu hỏi nghe, đọc, từ vựng, giao tiếp tiếng Anh với các trình độ khác nhau tùy thuộc từng bảng thi; tiếng Anh chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng; kiến thức về các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam; Năm Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; kiến thức về luật Thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

Cuộc thi cũng kiểm tra các kiến thức về Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngoài ra là các kiến thức về các sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước; về các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, chú trọng các sự kiện có kỷ niệm năm tròn, năm chẵn trong năm 2025.

Đồng thời là kiến thức cập nhật tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam và thế giới; quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Giải thưởng cao nhất 15 triệu đồng

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào tháng 5 tới. Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng, vòng 1 thi trắc nghiệm trực tuyến trong 4 tuần. Dự kiến 45 thí sinh được chọn vào vòng 2 (bán kết) cuộc thi. Vòng bán kết thi thuyết trình với chủ đề "Aspirational Vietnamese youth - Thanh niên Việt Nam khát vọng", chọn 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Vòng chung kết thí sinh được chia thành 5 đội thi, mỗi đội gồm 3 thí sinh theo từng nhóm đối tượng để lựa chọn giải chung kết.

Theo ban tổ chức, 1 đội giải nhất giải thưởng 15 triệu đồng; 1 giải nhì là 9 triệu đồng và 1 giải 3 là 6 triệu đồng, cùng kỷ niệm chương, quà tặng, bằng khen của T.Ư Đoàn; giải nhất có thêm học bổng tiếng Anh.

Hai đội đoạt giải khuyến khích có phần thưởng 3 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng tuần và giải cho đội được yêu thích với nhiều phần thưởng giá trị.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh đăng ký tài khoản tại website của cuộc thi và dự thi tại website, hoặc ứng dụng Thanh niên Việt Nam (trên App Store và Google Play).