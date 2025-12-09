Cuộc thi Sáng kiến kinh doanh RMIT 2025: Nguồn cảm hứng từ các vùng miền Việt Nam

Khép lại hành trình hai tháng học hỏi, cố vấn và liên tục thử nghiệm các giải pháp sáng tạo, năm đội thi xuất sắc nhất với thành viên đều là học sinh trung học đã có mặt tại vòng chung kết diễn ra ngày 7.12 để giới thiệu những ý tưởng kinh doanh ứng dụng công nghệ, lấy cảm hứng từ văn hóa và bản sắc các vùng miền Việt Nam.

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam, phát biểu chào mừng tại vòng chung kết Cuộc thi Sáng kiến Kinh doanh RMIT 2025 ẢNH: RMIT

Bước sang năm thứ ba, Cuộc thi Sáng kiến kinh doanh RMIT (RBPC) tiếp tục là sân chơi giúp học sinh trung học phát triển tư duy khởi nghiệp để tìm kiếm các giải pháp bền vững dựa trên văn hóa bản địa nhưng có khả năng lan tỏa toàn cầu.

Với chủ đề "Lấy cảm hứng từ địa phương, tạo chuyển đổi toàn cầu", RBPC 2025 khuyến khích thí sinh kết hợp truyền thống với đổi mới, khai thác lợi thế văn hóa - địa lý của Việt Nam và ứng dụng các công nghệ mới như AI, IoT, blockchain hay phân tích dữ liệu. Cách tiếp cận này đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay: không chỉ dạy kiến thức, mà còn bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Cuộc thi năm 2025 thu hút sự quan tâm lớn trên toàn quốc, với hơn 750 học sinh từ hơn 150 trường thành lập hơn 200 đội thi. Xuyên suốt hành trình, các đội phải xác định nhu cầu thực tế, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, đánh giá tính khả thi và lồng ghép yếu tố văn hóa vào giá trị đề xuất.

Từ các bài dự thi, năm đội xuất sắc nhất đến từ TP.HCM, Hà Nội và Gia Lai được chọn vào chung kết, đại diện các lĩnh vực từ du lịch, thời trang - sản xuất, tiêu dùng bền vững, thủ công mỹ nghệ đến nông nghiệp. Các dự án cho thấy sự kết hợp tiềm năng giữa di sản văn hóa và công nghệ hiện đại để tạo ra giải pháp mang tầm ứng dụng toàn cầu.

Một đội thi trình bày ý tưởng kinh doanh ứng dụng công nghệ trước hội đồng giám khảo ẢNH: RMIT

Vòng chung kết đánh dấu khoảnh khắc quyết định khi mỗi đội có mười phút trình bày và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Những đề xuất cho thấy bản sắc Việt hoàn toàn có thể định hướng đổi mới, từ công nghệ hỗ trợ nghề thủ công, nông nghiệp bền vững đến các giải pháp tài chính - môi trường vì cộng đồng.

Phó giáo sư Phạm Thị Thu Trà, Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế và Tài chính tại Khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi đội thi nhắc chúng ta nhớ rằng đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ con số không. Đổi mới bắt đầu khi bạn biết trân quý bản ngã và hiểu bạn là ai, đến từ đâu và giá trị của bạn là gì. Các em cho thấy khả năng hiểu biết sắc bén, thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng, và sử dụng công nghệ không phải như một mục tiêu, mà là công cụ để tạo ra những cải thiện ý nghĩa".

Ông Tom Bosschaert, Giám đốc, nhà sáng lập Công ty Except Integrated Sustainability và giám khảo cuộc thi, cũng đánh giá cao hướng tiếp cận của các đội thi. Ông nhận xét: "Điều tôi ấn tượng nhất là các em suy nghĩ về bền vững một cách tự nhiên. Các em nhận thấy mối liên kết giữa văn hóa, công nghệ, kinh tế và cộng đồng, đồng thời thiết kế giải pháp với tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc địa phương rõ nét".

Sau quá trình thảo luận, ban giám khảo đã công bố các đội đạt giải. Đội P-nonossible đến từ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) giành giải nhất với dự án CraftVerse, được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn. Giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về Đội Alpha School (Alpha School, Hà Nội) và Guardians Of The Earth (Trường Quốc tế TP.HCM, Wellspring Saigon và Trường Quốc tế châu Âu) với những đề xuất thể hiện rõ nét tư duy đổi mới và tác động xã hội tích cực.

Đội P-nonossible giành giải nhất với dự án CraftVerse, nền tảng số kết nối nghệ nhân và giới trẻ tại các vùng nông thôn nhằm lan tỏa nghề thủ công Việt ra thị trường toàn cầu

RBPC 2025 một lần nữa khẳng định cam kết của Đại học RMIT Việt Nam trong việc hỗ trợ các bạn trẻ có tư duy đổi mới trên toàn quốc. Cuộc thi hướng tới nuôi dưỡng một thế hệ biết tư duy - những người có thể thừa kế di sản Việt nhờ vận dụng công nghệ, sự sáng tạo và có chủ đích, góp phần xây dựng nên một tương lai bền vững và gắn kết hơn.