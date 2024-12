Cuộc thi sáng tác bài hát PCTHCTL: Mỗi ca khúc là thông điệp bảo vệ sức khỏe

Đó là chia sẻ của Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lễ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL)" tổ chức sáng 19.12, tại Hà Nội.

Cuộc thi do Quỹ Phòng PCTHCTL phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

GS Trần Văn Thuấn tin tưởng các ca khúc dự thi lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức và ý thức hành động PCTHCTL trong cộng đồng

ẢNH LIÊN CHÂU

Phát biểu tại lễ phát động, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao vai trò của của công tác truyền thông trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới.

Theo GS Thuấn, bên cạnh các kênh truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, là một phương pháp đặc biệt hiệu quả trong nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá. Âm nhạc có khả năng truyền tải thông điệp, cảm xúc và tạo sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động của mỗi người.

Hơn 103 triệu ca tử vong liên quan thuốc lá/năm

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá cướp đi sinh mạng của 8 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Việt Nam ước tính có hơn 84.500 ca tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá trực tiếp và 18.800 ca tử vong do các bệnh gây ra do hút thuốc thụ động, như vậy có tới 103.300 người tử vong hàng năm do tác hại của thuốc lá.

Hiện, tỷ lệ hút thuốc lá chủ động ở người trưởng thành Việt Nam với là 20,8%; tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá là 41,1% (năm 2021), thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới.

Gần đây, sự xuất hiện tràn lan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, do các sản phẩm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện cao mà còn chứa nhiều hóa chất độc hại. Sự quảng bá mạnh mẽ và thiếu kiểm soát của các sản phẩm này đã khiến chúng trở nên hấp dẫn, tạo xu hướng sử dụng trong thanh thiếu niên.

GS Thuấn chia sẻ, qua cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế kỳ vọng sẽ nhận được sự tham gia tích cực của các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước, góp phần tạo nên nhiều tác phẩm âm nhạc giàu giá trị nghệ thuật.

Những bài hát không chỉ truyền tải mạnh mẽ thông điệp về "Cuộc sống không khói thuốc" mà còn lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức và ý thức hành động trong cộng đồng", GS Thuấn nói.