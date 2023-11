Họp báo công bố cuộc thi Sáng tác biểu trưng, ca khúc thanh niên VN

Ban giám khảo cuộc thi

Ban giám khảo chuyên môn của cuộc thi Sáng tác ca khúc về thanh niên có NSƯT Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam; nhạc sĩ Hoài An, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đạo diễn Thái Huân, tốt nghiệp cao học Khoa Lý luận sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM, từng là giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên tổ chức, là đạo diễn nhiều chương trình Khát vọng trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức (dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam).

Tham gia ban giám khảo chuyên môn cuộc thi Sáng tác biểu trưng có họa sĩ Nguyễn Thị Kim Lan, giảng viên graphic design, ARENA Multimedia TP.HCM; thạc sĩ, kiến trúc sư Từ Phú Đức, Quyền trưởng khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường ĐH Hoa Sen.