Cuộc thi tìm 8 gương mặt truyền cảm hứng cho Thế hệ S80 vươn mình

Ban tổ chức nhận thấy nhu cầu học tiếng Anh đang đi kèm với hàng nghìn câu chuyện đời, khát vọng và nghị lực chưa từng được kể - trở thành động lực để phát động một cuộc thi chia sẻ truyền cảm hứng trên phạm vi toàn quốc, hướng tới tinh thần "Thế hệ S80 vươn mình".

Theo Ban tổ chức, hồ sơ tham gia chương trình đến từ học sinh, sinh viên, người đi làm, và cả những người đã đi làm nhiều năm nhưng mong muốn quay lại học tập để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Điểm chung không chỉ nằm ở nhu cầu cải thiện tiếng Anh, mà còn là mong muốn được định hướng đúng, được tiếp sức và được nhìn nhận công bằng trong hành trình học tập.

Buổi lễ công bố chương trình Học bổng S80 International Education hồi 6.11.2025

Ông Nguyễn Tiến Nam, đại diện Ban xét duyệt Học Bổng S80 chia sẻ: "Khi đọc hàng nghìn hồ sơ đăng ký, chúng tôi nhận ra tiếng Anh không đơn thuần là một chứng chỉ. Với nhiều người, đó là công cụ để thay đổi cuộc sống, để không bị tụt lại trong bối cảnh hội nhập".

Từ thực tế đó, bên cạnh các hoạt động đào tạo và hỗ trợ tài chính, Ban tổ chức quyết định triển khai Cuộc thi Tuyển chọn gương mặt đại diện Truyền cảm hứng S80 - Thế hệ S80 vươn mình, như một không gian để người Việt ở mọi độ tuổi kể lại hành trình vượt lên hoàn cảnh, lan tỏa các giá trị tích cực và tinh thần học tập nghiêm túc.

Mở rộng cho mọi công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi

Khác với nhiều cuộc thi học thuật truyền thống, cuộc thi của Học Bổng S80 mở rộng đối tượng tham gia tới toàn bộ công dân Việt Nam trên cả nước, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp hay xuất phát điểm. Từ học sinh, sinh viên, người đi làm, giáo viên, phụ huynh cho tới người lao động phổ thông - bất kỳ ai có một câu chuyện thật, một trải nghiệm đáng suy ngẫm đều có thể tham gia.

Lễ trao học bổng IELTS trực tuyến toàn phần cho các sinh viên khó khăn đợt 1 trong khuôn khổ chương trình Học Bổng S80

Các chủ đề dự thi xoay quanh những vấn đề mang tính xã hội và cá nhân sâu sắc như: khoảnh khắc thay đổi cuộc đời; người truyền cảm hứng giúp mình đứng dậy; "nghị lực Việt Nam" trong một câu chuyện cụ thể; hành trình hoàn thiện bản thân; hoặc khát vọng đóng góp cho Việt Nam trong tương lai. Thông qua đó, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, niềm tin vào giá trị giáo dục và vai trò của mỗi cá nhân trong sự phát triển chung.

Cuộc thi tạo diễn đàn lan tỏa giá trị sống

Điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở cách tiếp cận. Không tìm kiếm những bài viết "đao to búa lớn", mà tôn trọng sự chân thật và trải nghiệm cá nhân. Thí sinh có thể lựa chọn bài viết hoặc video chia sẻ để câu chuyện đến gần hơn với cộng đồng. Hội đồng chuyên môn sẽ chấm điểm dựa trên nội dung, tư duy, tính truyền cảm hứng và mức độ liên hệ với tinh thần học tập - phát triển bản thân.

Bên cạnh đánh giá chuyên môn, các bài thi nổi bật sẽ được đăng tải công khai trên fanpage Học Bổng S80 để tham gia vòng bình chọn toàn quốc. Để đảm bảo tính khách quan, Ban tổ chức cho biết các bài đăng trong vòng bình chọn sẽ không hiển thị tên, thay vào đó chỉ hiển thị mã số thí sinh.

Lễ trao Học Bổng S80 cho con em thương binh - liệt sĩ, người có công & con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo tại Hà Nội ngày 12.1.2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ nhằm tìm ra những cá nhân xuất sắc nhận 8 suất Học Bổng S80 toàn phần, mà quan trọng hơn là góp phần tạo ra một "dòng chảy nội dung xã hội" lành mạnh - nơi những giá trị tốt đẹp được chia sẻ, thảo luận và nhân rộng.

Giá trị người tham gia nhận được vượt ra ngoài giải thưởng

Với người tham gia, cuộc thi là cơ hội để nhìn lại hành trình của chính mình, ghi nhận những nỗ lực đã qua và chia sẻ câu chuyện đến cộng đồng. Với nhiều người, việc được lắng nghe, được công nhận và được kết nối với những cá nhân cùng chí hướng đã là một giá trị lớn.

Ở góc độ xã hội, cuộc thi củng cố thông điệp xuyên suốt của Học Bổng S80: Giáo dục không chỉ là điểm số hay chứng chỉ, mà là quá trình nuôi dưỡng nghị lực, tư duy và trách nhiệm công dân trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

Học Bổng S80: Từ hỗ trợ học phí đến kiến tạo cộng đồng học tập

Lễ trao Học Bổng S80 cho con em thương binh - liệt sĩ, người có công & con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo tại TP.HCM ngày 15.1.2026

Được đồng khởi xướng bởi Báo Thanh Niên và SunUni Academy, Học Bổng S80 không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học phí cho các khóa IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái học tập, nơi người học được tiếp cận tri thức, được kết nối và được trao cơ hội phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch SunUni Academy cho biết cuộc thi toàn quốc lần này là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm lan tỏa tinh thần "Thế hệ S80 vươn mình" - thế hệ người Việt chủ động học tập, dám mơ ước và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Thông tin cuộc thi

Đối tượng: Công dân Việt Nam trên toàn quốc (không giới hạn độ tuổi).

Hình thức dự thi (chọn 1):

Bài viết: 1.000 - 2.000 từ (Word/PDF)

Video: 2 - 4 phút (YouTube/Drive)

Nội dung: Thí sinh chọn 1 trong 5 câu hỏi do Ban tổ chức công bố, chia sẻ về câu chuyện thật - nghị lực - khát vọng - đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Cách thức chấm điểm:

70%: Điểm Hội đồng chuyên môn

30%: Bình chọn công khai trên fanpage Học bổng S80

Giải thưởng: 8 Học Bổng S80 toàn phần trị giá lên tới 95.000.000 đồng, áp dụng cho chương trình IELTS và Tiếng Anh Giao tiếp do SunUni Academy và Báo Thanh Niên triển khai.

Quy định bắt buộc: Bài dự thi phải do thí sinh tự thực hiện, không sao chép, không dùng công cụ AI để viết thay.