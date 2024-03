Cuộc thi ‘Vẽ tranh cùng AI’ - Thử thách cùng AI tạo sinh

Tiếp nối các cuộc thi về sáng tạo, tạo sinh tranh cùng AI trong và ngoài nước, với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: tác phẩm Nhà hát trong không gian (Théâtre D'opéra Spatial) của Jason M. Allen, tạo ra bằng trình tạo ảnh AI Mid Journey, đã giành giải nhất tại cuộc thi mỹ thuật bang Colorado[1] (The Colorado State Fair’s annual art competition) năm 2022; bức ảnh "The Electrician" giành chiến thắng tại giải thưởng nhiếp ảnh thế giới của Sony[2] hạng mục sáng tạo năm 2023…, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức cuộc thi "Vẽ tranh cùng AI" (Painting with AI 2024) dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc.

"Vẽ tranh cùng AI" (Painting with AI 2024) là cuộc thi sáng tạo tranh thông qua việc sử dụng phần mềm AI tạo sinh. "Vẽ tranh cùng AI" nhằm phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu nghệ thuật và công nghệ, đồng thời thúc đẩy học sinh tìm hiểu về nghệ thuật, khoa học công nghệ, giúp các em học tốt hơn các môn học liên quan ở bậc phổ thông. Từ đó, cuộc thi truyền cảm hứng giúp các em yêu thích khám phá, nghiên cứu về nghệ thuật, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nhằm đóng góp tích cực cho xây dựng và phát triển xã hội tương lai.

Tại vòng Sơ kết, thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi và nộp tác phẩm đến hết ngày 29.4.2024. Thí sinh được tự do chọn phần mềm để tạo ra các tác phẩm và nộp bài thi qua website: https://aiart.siu.edu.vn. Thí sinh có thể sử dụng một số phần mềm miễn phí như: Stable Diffusion, Adobe Firefly, Bing Image Creator, Starry AI, Night Cafe…

Tại vòng Chung kết, các thí sinh sẽ thi trực tiếp tại SIU, gồm 2 phần: Tạo tác phẩm trên máy tính bằng phần mềm AI Mid Journey với tài khoản được Ban Tổ chức cung cấp và thuyết trình về tác phẩm để tìm ra người đạt giải của mỗi bảng.

Ban Tổ chức sẽ có những buổi hướng dẫn về các phần mềm và cách sử dụng cho cuộc thi theo 2 hình thức: hướng dẫn trực tiếp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (11 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) hoặc qua nền tảng trực tuyến dành cho tất cả thí sinh.

Tác phẩm dự thi do thí sinh sáng tạo bởi phần mềm AI tạo sinh theo quy định của Ban Tổ chức. Tác phẩm dự thi không được mô phỏng hoặc vẽ lại dựa trên tranh có sẵn hay tác phẩm của tác giả khác. Thí sinh dự thi phải tuân thủ quy định, thể lệ cuộc thi và Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Ý tưởng về chủ đề cuộc thi: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Ý tưởng và kịch bản thực hiện tác phẩm: thí sinh dự thi

thí sinh dự thi Công cụ thực hiện: phần mềm AI tạo sinh

Thông tin chi tiết về cuộc thi tham khảo tại:

Hãy tham gia với chúng tôi để khám phá những tiềm năng không giới hạn của sự kết hợp giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo.