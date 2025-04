Cuộc thi viết 'Tiết kiệm điện thành thói quen' năm 2025: Tổng giải thưởng 130 triệu đồng; phong phú chủ đề, cách thể hiện

Cuộc thi năm nay hướng tới việc sử dụng điện an toàn, chia sẻ để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và đặc biệt là ngăn ngừa phòng chống cháy nổ.



Chiều 22.4 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã long trọng tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 năm 2025, với tổng giải thưởng 130 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Tiếp nối thành công từ 2 mùa thi trước, năm nay cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 có chủ đề An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia. Cuộc thi năm nay hướng tới việc sử dụng điện an toàn, chia sẻ để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và đặc biệt là ngăn ngừa phòng chống cháy nổ.

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC phát biểu tại lễ phát động

Cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và EVNHCMC đồng tổ chức là phương thức hiệu quả để phổ biến các sáng kiến tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn đến đông đảo công chúng", Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh

Quang cảnh buổi lễ phát động Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: "Hiện nay, các địa phương trên toàn quốc - đặc biệt là TP.HCM đang bước vào thời kỳ nắng nóng cao nhất trong năm nên nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Việc sử dụng an toàn, tiết kiệm điện không chỉ là một giải pháp tiết giảm chi tiêu kinh tế hợp lý mà còn là cách bảo vệ môi trường. Có thể khẳng định việc sử dụng an toàn, tiết kiệm điện không chỉ là một giải pháp tiết giảm chi tiêu kinh tế hợp lý mà còn là một phương cách bảo vệ môi trường. Mỗi kWh điện được tiết kiệm giảm được một phần khí thải CO₂, một phần tài nguyên thiên nhiên được giữ lại sẽ giúp bầu không khí trong lành hơn cho hôm nay và cho cả mai sau. Những hành động an toàn, tiết kiệm điện tuy nhỏ có thể tạo nên hiệu ứng lớn nếu được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng'.

"Thông qua các bài viết tuyên truyền về cuộc thi trên các nền tảng số, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và EVNHCMC đồng tổ chức là phương thức hiệu quả để phổ biến các sáng kiến tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn đến đông đảo công chúng", Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, ông Phạm Quốc Bảo chia sẻ để đảm bảo công tác cung cấp điện phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tại TP.HCM, tổng công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa khô và cả năm 2025. Đặc biệt trong tháng 4 diễn ra đại lễ 50 năm đất nước thống nhất, theo dự báo của EVNHCMC ngày 28.4 sẽ là ngày có sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong năm 2025, dự kiến đạt vượt trên 105 triệu kWh/ngày.

Nhà thơ Lê Minh Quốc

Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc EVN (bên trái) và ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC

bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Ảnh: Đào Ngọc Thạch

"Từ hiệu quả và ý nghĩa lan tỏa của cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen. Tôi hy vọng rằng qua cuộc thi lần này sẽ có nhiều bạn đọc hưởng ứng và gửi tác phẩm tham gia, kể cả các Video clip, để chúng ta tiếp tục lan tỏa tinh thần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân trên thành phố và trong cả nước.", ông Phạm Quốc Bảo kỳ vọng.

"Tiết kiệm điện thành thói quen không chỉ là cuộc thi của con chữ mà còn cùng học nhau sử dụng điện an toàn, tiết kiệm"

Tham gia đồng hành lần thứ 3 với cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và EVNHCMC đồng tổ chức, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 - Miss Eco International Nguyễn Thanh Hà cho biết cảm thấy vinh dự và hạnh phúc vì được làm Đại sứ tiết kiệm điện, sử dụng tiếng nói của mình truyền thông mạnh mẽ hơn, chia sẻ góc nhìn tiết kiệm điện đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nói về sử dụng điện an toàn, sử dụng nó một cách thông minh. Bản thân em không có chuyên môn nhiều về điện, có những trường hợp các bạn đi du lịch để cầu dao điện qua ngày. Từ nhỏ đến lớn sợ nhất khi ra ngoài quên tắt cầu dao điện. Khi ra ngoài luôn tắt cầu dao điện, từ đó hình thành nên thói quen từ những việc làm hàng ngày như vậy.

Các khách mời và Đại sứ đang giao lưu

Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc EVN (thứ hai bên phải) và ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC (bên trái) tặng hoa cho Ban giám khảo và các Đại sứ của cuộc thi Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nhà thơ Lê Minh Quốc, thành viên ban giám khảo cho rằng, cần có nhiều cuộc thi như thế này để tuyên truyền đến người dân trong việc tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn. "Thế nào là an toàn, thế nào là sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả nhất?. Từ đó, cập nhật thông tin để mọi người cùng bổ sung kiến thức về lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống, góp phần lan tỏa để hình thành thói quen tốt".

"Chúng ta mở thêm nhiều hình thức mới làm đa dạng phong phú nội dung, thể tài cho người dự thi sáng tạo, thu hút lượng bài gởi về nhiều để Tiết kiệm điện thành thói quen không chỉ là cuộc thi của con chữ mà chúng ta cùng học nhau cách sử dụng an toàn về điện", nhà thơ - nhà báo Lê Minh Quốc nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Công Tráng, Giảng viên Khoa Điện – Điện tử (trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho rằng: "Hiện nay có rất nhiều biện pháp an toàn điện, muốn sửa chữa điện thì ngắt nguồn điện và kiểm tra còn điện hay không trước khi chúng ta sửa chữa các thiết bị điện. Hoặc các biện pháp khác như khi sửa chữa phải có có dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân như nón bảo hộ, găng tay, ủng cách điện. An toàn hơn nữa chúng ta cần tích địa khi chúng ta sửa chữa điện như nhiều biện pháp như đặt biển báo, các rào chắn như chúng ta sửa chữa điện ở khu vực có điện nguy hiểm. Trong doanh nghiệp cũng cần có những buổi đào tạo, tập huấn có người lao động trong doanh nghiệp của mình".

Hoa hậu Thanh Hà mang đến buổi gặp gỡ cuốn sách đầu tay của em, được xuất bản vào dịp đặc biệt 8.3, kể về hành trình đoạt được chiếc vương miện về môi trường danh giá và hành trình em tiếp cận kiến thức xanh.

"Bản thân tôi không dám khẳng định rằng cuốn sách này đã bao quát hết kiến thức về bảo vệ môi trường vì bản thân tôi cũng đang học tập và tìm hiểu thêm nhiều về lĩnh vực này. Trong cuốn sách, mỗi chương là trải nghiệm riêng và lý do để tôi hoàn thành viết cuốn sách này. Vì mỗi kỷ niệm, hành trình đi qua em luôn luôn lưu nó vào một file máy tính và sau này nhìn lại tự hỏi rằng sao mình không viết một cuốn sách chia sẻ những quan điểm của mình, kiến thức mình được học 2 năm qua đến với mọi người nhiều hơn, đặc biệt là gen Z", Thanh Hà chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bên trái) và ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (bên phải) tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi

Buổi lễ phát động diễn ra trang trọng và nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới

Nghệ sĩ Hòa Hiệp chia sẻ nhiều về những thói quen tiết kiệm điện

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu khách mời Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nghệ sĩ Hòa Hiệp kể cho mọi người những trải nghiệm...không tốt với điện mà chính anh cũng là nạn nhân. "Nếu chúng ta thường xuyên có thói quen sạc pin điện thoại và ban đêm sẽ dễ dẫn đến việc cháy nổ, hỏa hoạn. Tôi đã từng gặp phải một lần sợ như đời như thế may mà xảy ra hậu quả không lớn".

"Mỗi tháng mọi người ở nhà than phiền tiền điện cao, nhưng không nghĩ chúng ta đã sử dụng điện thế nào để tiền điện cao. Tôi nghĩ rằng chỉ cần phát động, lan tỏa về thói quen, trách nhiệm, ý thức. Nếu làm tốt được 3 vấn đề đó thì mỗi tháng sẽ không phải than phiền về tiền điện cao. Đôi khi những thói quen nho nhỏ có thể khiến mình không an toàn về điện hoặc tốn nhiều tiền điện hơn", chàng Vỹ của phim Cổng mặt trời bộc bạch.