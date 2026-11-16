Cuộc thi viết “Trang sách và Mái trường”: Đánh thức ký ức, lan tỏa lòng biết ơn

Từ tháng 6 năm nay, NXBGDVN phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam chính thức phát động cuộc thi viết về "Trang sách và Mái trường" trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập NXBGDVN (1957 - 2027), đơn vị đã đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, văn hóa đọc và hành trình học tập của hàng triệu người Việt Nam trong suốt 7 thập kỷ qua.

Có những nơi càng đi xa, càng muốn quay trở lại

Đại diện ban tổ chức cho rằng có những nơi càng đi xa, con người càng muốn quay trở lại. Nhiều năm đã trôi qua, những hàng cây có thể đã lớn hơn; những dãy nhà có thể đã đổi thay; những người bạn học ngày nào có thể đang ở rất nhiều phương trời khác nhau... nhưng chỉ cần nghe lại tiếng trống trường, nhìn thấy một trang sách cũ, rất nhiều ký ức lập tức trở về.

Một cuốn sách từng được đọc dưới ánh đèn khuya. Một bài thơ từng được học thuộc lòng. Một câu chuyện từng gieo vào tâm hồn tuổi nhỏ niềm tin về lòng tốt, về sự tử tế, về khát vọng vươn lên. Đó là sức mạnh của sách: âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ nhưng lâu dài. Một bài học có thể được quên đi theo năm tháng, nhưng một giá trị sống được gieo vào tâm hồn từ những trang sách tốt sẽ ở lại rất lâu với con người.

Trường học cũng vậy, ở đó không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy cách sống cùng người khác; dạy lòng biết ơn; dạy tinh thần trách nhiệm; dạy con người đứng dậy sau những thất bại đầu tiên của tuổi trẻ. Nếu gia đình là nơi con người học yêu thương, thì nhà trường là nơi con người học trưởng thành. Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều đề tài của văn học, nhà trường luôn là một miền ký ức đặc biệt.

Học sinh vùng cao háo hức với những trang sách mới ẢNH: MC

Nhà văn Lữ Mai cho rằng, chúng ta không thể có những cây bút trưởng thành trong nhà trường nếu thầy cô giáo không yêu, không đọc hoặc không trực tiếp sáng tác những trang viết dành cho học trò. Chúng ta cần nhiều nguồn lực xã hội hơn nữa để ủng hộ các cuộc thi theo những hình thức khác nhau. Trong đó có việc bồi đắp cho những cây bút ở lứa tuổi học trò.

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN, chia sẻ: "Văn học ở bất cứ thời đại nào đều quan tâm về những giá trị chân - thiện - mỹ. Tuy nhiên, văn học ở mỗi thời kỳ đều mang hơi thở, màu sắc của thời đại đó. Khi tổ chức cuộc thi này, chúng tôi mong muốn các tác phẩm cũng thể hiện được hơi thở của cuộc sống hiện đại, hơi thở của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Đó là tình yêu thương, trách nhiệm và hướng tới tương lai tốt đẹp của giáo dục".

Dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ

TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc, phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ bên cạnh những chủ trương đổi mới, những thành tựu đào tạo hay những con số phát triển, luôn có một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ được tạo nên từ những câu chuyện về người thầy, người học, về hành trình khám phá tri thức và trưởng thành trong nhà trường. Chính những giá trị được bồi đắp và trao truyền qua các thế hệ ấy góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của giáo dục và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn mà giáo dục hướng tới.

Hưởng ứng cuộc thi, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tích cực lan tỏa thông tin đến toàn thể viên chức và người học. "Chúng tôi tin rằng đây chính là cơ hội để xây dựng không gian văn hóa đầy nhân văn để những tình cảm đẹp về thầy cô, về mái trường và về nghề giáo được sẻ chia, lan tỏa", bà Quỳnh Ngọc bày tỏ.

Cũng theo TS Quỳnh Ngọc, những trang viết được hình thành từ thực tiễn giáo dục luôn có ý nghĩa đặc biệt. Chúng giúp chúng ta nhìn thấy đời sống nhà trường từ nhiều góc độ khác nhau, giúp xã hội hiểu rõ hơn những nỗ lực, những cống hiến và cả những khát vọng đang hiện hữu trong môi trường giáo dục hôm nay. Xa hơn, những tác phẩm ấy còn góp phần tạo nên một nguồn tư liệu văn hóa quý giá về giáo dục Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

TS Quỳnh Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia hay những giải thưởng được trao, mà ở khả năng khơi dậy tình yêu đối với sách, đối với việc học và đối với những giá trị tốt đẹp của nhà trường. Những bài viết sẽ giúp lan tỏa thêm những câu chuyện đẹp về giáo dục, bồi đắp niềm tin vào người thầy, vào tri thức và vào sức mạnh của giáo dục trong việc kiến tạo tương lai.

PGS-TS Đinh Công Tuấn, hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, cũng cho biết nhà trường đã phát động sâu rộng cuộc thi tới cán bộ, giảng viên và sinh viên. Ông đánh giá đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội để những người yêu văn chương và giáo dục thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với sự nghiệp đào tạo con người.

Lan tỏa văn hóa đọc

Cuộc thi viết về "Trang sách và Mái trường" được tổ chức dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung các tác phẩm hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ; phản ánh sinh động đời sống học đường, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu đối với tri thức, văn hóa đọc và những đổi thay của giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.

Điểm đặc biệt của cuộc thi là không giới hạn đối tượng tham gia. Những nhà văn chuyên nghiệp có thể viết. Những thầy cô giáo đang ngày ngày đứng lớp có thể viết. Những nhà quản lý giáo dục, phụ huynh, cựu học sinh hay chính các em học sinh, sinh viên cũng có thể kể câu chuyện của mình.

Theo ban tổ chức, cuộc thi viết về “Trang sách và Mái trường” hướng tới việc khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc ẢNH: NGUYỄN LÂM

Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về người thầy, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người. Đó có thể là một kỷ niệm không thể nào quên với thầy cô, một cuốn sách làm thay đổi cuộc đời, một lớp học nơi vùng cao, hải đảo, hay những nỗ lực vượt khó của học sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Mỗi câu chuyện, mỗi góc nhìn đều góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về giáo dục Việt Nam hôm nay.

70 năm đồng hành cùng giáo dục Việt Nam, NXBGDVN hiểu rằng phía sau mỗi trang sách luôn là những câu chuyện về con người. Và phía sau mỗi mái trường luôn là những người thầy, người cô đang lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức. "Trang sách và Mái trường" vì thế không chỉ là một cuộc thi viết, đó là nơi ký ức được đánh thức, lòng biết ơn được lan tỏa và những giá trị tốt đẹp của giáo dục Việt Nam được tiếp tục truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm thành lập NXBGDVN, cuộc thi còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ nhà giáo, học sinh, những người làm sách và tất cả những ai đã âm thầm đóng góp cho sự nghiệp trồng người.