Cuộc vận động sáng tác chào mừng 50 năm TP.HCM mang tên Bác

Đây là hoạt động do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Hội Sân khấu TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Thông điệp ý nghĩa của cuộc vận động

Thông qua đó, cuộc vận động góp phần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị và giá trị to lớn của sự kiện 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Bác Hồ kính yêu.

Đồng thời, cuộc vận động còn khắc họa hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM như một “Bản hùng ca rạng rỡ tên Người” thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với trọng tâm là thể loại ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ, từ đó phát huy giá trị âm nhạc truyền thống kết hợp với hơi thở đương đại, góp phần bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời tạo ra các tác phẩm mới có sức lan tỏa rộng rãi, dễ tiếp cận công chúng.

Hình ảnh TP.HCM rực sáng pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất Ảnh: Ni Na

Hoạt động này cũng góp phần ghi nhận và phản ánh bước chuyển mình của thành phố trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; mở rộng không gian sáng tạo, hình thành những chất liệu nghệ thuật mới, góp phần làm phong phú nội dung và hình thức thể hiện của các tác phẩm âm nhạc. Tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sáng tạo; hình thành nguồn tác phẩm âm nhạc chất lượng cao, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Theo yêu cầu, tác phẩm tham gia phải bám sát chủ đề 50 năm TP.HCM - Rạng rỡ tên Người, thể hiện rõ chiều sâu lịch sử, cảm xúc và bản sắc văn hóa thành phố thông qua 2 thể loại chính: ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ. Nội dung bài dự thi phản ánh chân thực, sinh động các thành tựu nổi bật của thành phố trong 50 năm qua, đồng thời làm rõ diện mạo mới, sức sống mới của đô thị đặc biệt, gắn với tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Với từng thể loại, ban tổ chức cũng có những yêu cầu cụ thể, gồm: Ca khúc (giai điệu đẹp; ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng phổ biến rộng rãi trong đời sống xã hội và phù hợp dàn dựng biểu diễn) và Bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ (phát huy giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong lời ca, nội dung phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại của thành phố).

Cảnh quan tại khu vực bến Bạch Đằng Ảnh: Nhật Thịnh

Ban tổ chức cũng nêu rõ khuyến khích các tác phẩm khai thác những chất liệu như: Lịch sử - truyền thống cách mạng, dấu mốc thành phố mang tên Bác; Hình tượng con người TP.HCM thời kỳ mới; Các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những đổi thay về không gian đô thị, đời sống văn hóa - xã hội của TP.HCM mới, tạo nên sự giao thoa, đa dạng trong cảm hứng sáng tác.

Ban tổ chức cuộc vận động cũng nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của tác giả dự thi. Trong đó, tác giả (hoặc nhóm tác giả) chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả đối với tác phẩm dự thi; phải thực hiện gắn nhãn (gắn dấu hiệu nhận biết) công khai đối với các nội dung có khả năng gây nhầm lẫn hoặc tác động đến đời thực do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa theo quy định. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan với tác phẩm dự thi. Đồng thời, nếu phát hiện có vi phạm quyền tác giả hay quyền liên quan khi đã công bố giải thưởng, ban tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận đối với tác phẩm vi phạm.

Về cơ cấu giải thưởng, tác giả có tác phẩm giành giải nhất sẽ nhận 40 triệu đồng kèm bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và chứng nhận của ban tổ chức. Tác giả có tác phẩm giành giải nhì nhận 30 triệu đồng kèm chứng nhận của ban tổ chức. Hai tác giả có tác phẩm giành giải ba nhận về 20 triệu đồng/giải, kèm chứng nhận của ban tổ chức. Ba tác giả có tác phẩm giành giải khuyến khích nhận về 10 triệu đồng/giải kèm chứng nhận từ ban tổ chức.