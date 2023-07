Cuối năm 2023, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được cấp 'giấy khai sinh'

Nội dung này được thể hiện trong kế hoạch triển khai chuẩn bị các nội dung trình HĐND TP.HCM được quy định tại Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù mới được UBND TP.HCM ban hành.



Trước mắt, UBND TP.HCM tập trung chỉ đạo triển khai chuẩn bị các nội dung trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến tháng 9 tới).

TP.HCM giao các sở ngành, đơn vị được phân công khẩn trương nghiên cứu, xây dựng nội dung tờ trình, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thực hiện đúng quy trình. Các nội dung đã chuẩn bị kỹ, xong sớm, có thể trình ngay, không chờ đến hạn.

Theo kế hoạch, có 19 nội dung trình trong kỳ họp tháng 9 gồm: chi thu nhập tăng thêm; tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức bộ máy TP.Thủ Đức; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chương trình kích cầu đầu tư; thủ tục chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 500 ha; danh mục dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu theo hình thức BOT…

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra thực phẩm ở chợ ĐẾ ANH

Còn tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM diễn ra vào tháng 12, UBND TP.HCM sẽ trình 7 nội dung. Có thể kể đến một số tờ trình đáng chú ý như thành lập Sở An toàn thực phẩm; bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa để bổ sung vốn điều lệ cho HFIC (Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM); quyết định mức trích lập nguồn cải cách tiền lương của một số cơ quan, đơn vị có nguồn thu lớn; đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Cách đây ít ngày, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM gửi văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội.

Việc xây dựng đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm nhằm tháo gỡ những khó khăn và phát huy tối đa những hiệu quả đạt được sau 6 năm thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Thẩm quyền thành lập Sở An toàn thực phẩm được giao cho HĐND TP.HCM quyết định. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Dự kiến, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Sở An toàn thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.