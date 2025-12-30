Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuối năm 2025 - đầu năm 2026: điểm đến nào đang được du khách quan tâm?

Nguồn: Samten Hills Dalat
Nguồn: Samten Hills Dalat
30/12/2025 13:57 GMT+7

Cuối năm là cao điểm du lịch nội địa khi nhu cầu nghỉ ngơi, du xuân và các chuyến đi gia đình tăng mạnh. Bên cạnh Đà Lạt và những điểm đến lân cận, Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat đang nổi lên như lựa chọn đáng cân nhắc cho kỳ nghỉ cuối 2025 - đầu 2026.

Tọa lạc tại vùng Đơn Dương (Lâm Đồng), cách trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) khoảng 40 km, điểm đến này sở hữu lợi thế về không gian và quy mô - yếu tố quan trọng trong mùa du lịch cao điểm, giúp hạn chế cảm giác quá tải thường gặp tại các khu du lịch trung tâm vào dịp cuối năm.

- Ảnh 1.

Toàn cảnh không gian rộng và thoáng tại Samten Hills Dalat, khu tham quan được nhiều du khách lựa chọn dịp cuối năm

ẢNH: A.N

Theo ghi nhận thực tế, lượng khách đến Samten Hills Dalat có xu hướng tăng vào các dịp lễ, tết và kỳ nghỉ dài. Tuy nhiên, nhờ không gian thoáng đãng, du khách vẫn có thể tham quan, di chuyển và trải nghiệm tại các khu vực theo nhu cầu cá nhân, thay vì phải di chuyển theo dòng người đông đúc.

- Ảnh 2.

Không gian văn hóa tâm linh tại Samten Hills Dalat nằm giữa cảnh quan thiên nhiên vùng Đơn Dương (Lâm Đồng)

ẢNH: A.N

Một yếu tố khác khiến Samten Hills Dalat được chú ý trong mùa du lịch cuối năm là hệ trải nghiệm gắn với không gian văn hóa tâm linh. Các hoạt động mang tính nguyện ước như xoay Kinh Luân, đi kinh hành quanh tượng Phật, dâng khăn khata, treo cờ Lungta, dâng đèn, dâng khói, dâng hoa lễ Phật hay treo thẻ ước nguyện được nhiều du khách lựa chọn như một phần của hành trình cuối năm - thời điểm thường gắn với nhu cầu chiêm nghiệm và hướng đến những điều tốt lành cho năm mới.

- Ảnh 3.

Du khách treo thẻ ước nguyện trong không gian văn hóa tâm linh tại Samten Hills Dalat

ẢNH: A.N

Bên cạnh đó, Samten Hills Dalat còn phát triển các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, phù hợp với nhóm khách gia đình và khách đi theo nhóm. Du khách có thể tham quan khu vườn, thu hoạch nông sản sạch theo mùa, trồng cây, làm đồ thủ công từ nguyên vật liệu tự nhiên hoặc trải nghiệm làm pizza nướng củi. Những hoạt động này giúp chuyến đi không chỉ dừng lại ở tham quan,, mà có thêm yếu tố tương tác và gắn kết giữa các thành viên.

- Ảnh 4.

Các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên tại Samten Hills Dalat phù hợp với nhóm khách gia đình và khách đi theo nhóm

ẢNH: A.N

Với lợi thế về không gian, khả năng đón khách trong mùa cao điểm và hệ trải nghiệm đa dạng, Samten Hills Dalat đang trở thành một trong những lựa chọn được quan tâm trên bản đồ du lịch Lâm Đồng dịp cuối năm. Khi nhu cầu du lịch không chỉ dừng ở tham quan nhanh, mà hướng đến những điểm đến có thể đáp ứng cả nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết, những không gian như Samten Hills Dalat được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trong mùa du lịch cuối năm 2025 - đầu năm 2026.

Thông tin hữu ích:

  • Địa điểm: Samten Hills Dalat - thôn Kambute, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
  • Khoảng cách: cách trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) khoảng 40 km
  • Phù hợp: du khách đi với gia đình, nhóm bạn; các chuyến nghỉ cuối năm
  • Thời điểm tham quan: dịp cuối năm, lễ - Tết

