Kinh tế

Cuối tuần này, Omachi có gì hot tại phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Khánh Quỳnh
20/05/2026 19:29 GMT+7

Sau màn ra mắt gây bùng nổ vào năm 2025, với hơn chục nghìn người tham dự trực tiếp tại đại lộ Lê Lợi, Omachi Debut chính thức trở lại vào tối thứ bảy 23.5.2026, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Năm nay, lễ hội tiếp tục được nâng tầm với chủ đề: Xứ sở Tam Hoa.

Đại diện thương hiệu Omachi Debut 2026 - HIEUTHUHAI

Điểm nhấn của Omachi Debut 2026 là màn đại diễu hành trên sân khấu ngoài trời dài 250 m ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Những "sứ giả thiên nhiên" khổng lồ cao gần 10 m, từ chim chích bông, ong mật đến chuồn chuồn, mang theo dải hoa rực rỡ, kiến tạo nên một thế giới tự nhiên thần kỳ ngay giữa Nguyễn Huệ.

Omachi Debut 2026 mang đến thế giới thiên nhiên thần kỳ mang tên “Xứ sở Tam Hoa”

Giới trẻ hào hứng tham dự Omachi Debut 2025

Đồng hành cùng đoàn diễu hành là 350 Tiên Hoa với trang phục lễ hội rực rỡ, lấy cảm hứng từ ba loài hoa đặc trưng của Xứ sở Tam Hoa. Sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, vũ đạo đồng bộ và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng hứa hẹn biến đêm diễu hành thành một trải nghiệm không thể quên, nơi khán giả được hóa thân thành lữ khách lạc vào xứ sở thiên nhiên kỳ ảo với đầy đủ sắc – hương - vị.

Năm 2025 ra mắt dòng Quán xá châu Á với không khí lễ hội tưng bừng

Tiếp nối thành công của năm 2025, HIEUTHUHAI - gương mặt đại diện thương hiệu Omachi, tiếp tục đồng hành cùng Omachi Debut 2026. Nam nghệ sĩ sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ giữa khung cảnh đại lễ hội với âm nhạc sôi động, vũ đạo bắt mắt và hiệu ứng sân khấu quy mô lớn.

Hứa hẹn không khí bùng nổ trong mùa Omachi Debut năm nay

Omachi Debut đang dần khẳng định vị thế như một lễ hội văn hóa thường niên, nơi mỗi dịp công bố sản phẩm mới đều được nâng tầm thành một trải nghiệm nghệ thuật và giải trí quy mô lớn dành cho thế hệ trẻ. Nếu Omachi Debut 2025 đánh dấu màn ra mắt đình đám của Omachi Quán xá châu Á thì năm 2026, thương hiệu tiếp tục tạo sức hút bí ẩn khi chưa tiết lộ "siêu phẩm" sẽ trình làng vào đêm 23.5. Chuỗi sự kiện thường niên khẳng định thêm cho chiến lược "Chọn Omachi - Chọn đổi mới" mà thương hiệu đang theo đuổi.

Omachi Debut 2025 tại đường Lê Lợi

Sự kiện hoàn toàn miễn phí và mở cửa dành cho tất cả mọi người. Đây là dịp để người tham dự hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và cùng chờ đón màn công bố sản phẩm mới nhất từ Omachi.

Omachi Debut 2026:

  • Thời gian: Thứ bảy, ngày 23.5.2026
  • Địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM
  • Vào cửa: Hoàn toàn miễn phí, dành cho tất cả mọi người.
  • Khách mời: Co-host Hiếu Thứ Hai, khách mời tham dự Atus

Phát sóng: Sự kiện được phát sóng trên các kênh chính thức của Omachi:

