Cuốn bách khoa toàn thư minh chứng cho trí tuệ siêu việt của người Do Thái

Người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất thế giới. Đây không phải là nhận định vô căn cứ mà đã được chứng minh bằng khoa học. Năm 2005, một nghiên cứu cho thấy những người Do Thái có kỹ năng giao tiếp và tính toán trội hơn hẳn so với những cộng đồng dân tộc khác.

Vậy tại sao người Do Thái lại thông minh đến vậy? Talmud - Tinh hoa trí tuệ Do Thái sẽ chỉ ra cho bạn đọc lý do họ lại là dân tộc thông minh và giàu có vượt bật.

Talmud - Tinh hoa trí tuệ Do Thái

Sách được phát hành đầu tiên vào năm 2011 và vẫn còn được tái bản cho đến ngày nay, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất về người Do Thái của Vanlangbooks.

Dịch giả của cuốn sách là Tiến Thành và Kiến Văn - bộ đôi dịch giả đã dịch rất nhiều sách của Vanlangbooks như: Trở thành chuyên gia thị trường chứng khoán, Bí mật tiền bạc của giới siêu giàu, Chiến lược video marketing…

Talmud không chỉ là một tác phẩm kinh điển mà còn là một cuốn bách khoa thư, đã đồng hành cùng dân tộc Do Thái qua hàng ngàn năm thăng trầm như một minh chứng cho trí tuệ xán lạn và ý chí mãnh liệt của con người.

#vanlangbooks #talmud #tinhhoatrituedothai