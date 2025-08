Cuốn sổ ghi điện ở nhà tôi

Ý tưởng này bắt đầu từ một sự cố tưởng nhỏ mà không nhỏ: Năm ngoái, do bất cẩn khi cắm sạc điện thoại qua đêm gần giường, tôi đã khiến ổ cắm phát tia lửa. Rất may, bố tôi nghe thấy mùi khét và kịp thời ngắt cầu dao. Sau chuyện đó, ông nói: "Đừng đợi đến lúc mưa mới vội ngắt cầu chì", một cách ví von rất đời để nhắc chúng tôi rằng, an toàn không phải là chuyện xảy ra sau sự cố, mà là sự chuẩn bị có trách nhiệm trước mỗi hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt.

Cuốn sổ nhỏ ghi điện, nơi mỗi người đều có vai trò riêng trong việc tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện Ảnh: TGCC

Thế là từ hôm ấy, mẹ tôi đề xuất ý tưởng chia nhỏ các thói quen tiết kiệm điện, an toàn điện theo từng thành viên trong nhà. Em gái tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị điện trong phòng học trước khi ra khỏi nhà. Em làm rất nghiêm túc, thậm chí còn dán giấy ghi nhớ lên tường: "Tắt đèn bàn học, tắt đèn ngủ, rút sạc máy tính!". Bố tôi đảm nhận việc kiểm tra dây điện, ổ cắm định kỳ, thay các thiết bị cũ kém an toàn. Mẹ tôi thì tỉ mỉ điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị điện công suất lớn như máy giặt, bàn ủi, máy nước nóng - ưu tiên vào giờ thấp điểm. Riêng tôi tình nguyện làm "trưởng ban" nhắc nhở và ghi chép những gì gia đình đã làm được mỗi tháng.

Thoạt nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng khi gom lại, tôi mới thấy từng hành động ấy góp phần hình thành một nếp sống. Ví như việc tắt thiết bị khi không sử dụng đã trở thành phản xạ. Không ai trong nhà để đèn sáng cả ngày như trước nữa. Cách chúng tôi rút phích cắm khỏi ổ điện mỗi khi ra ngoài giờ đây giống như việc khóa cửa, một thao tác cơ bản của sự an toàn.

Quan trọng hơn, từ thói quen tiết kiệm điện, chúng tôi học được cách để sống có trách nhiệm với nhau. Khi thấy em gái định cắm quạt vào ổ điện đã cũ, bố tôi nhẹ nhàng nhắc: "Ổ này hôm qua bố thấy bị lỏng rồi, để bố thay cái mới cho an toàn". Mỗi khi trời mưa giông, chúng tôi chủ động ngắt cầu dao một số thiết bị không cần thiết. Không còn cảnh ai đó thảng thốt giữa đêm vì nghe tiếng "tạch" chập điện, vì chúng tôi đã biết cách đề phòng trước.

Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm số tiền trên hóa đơn mà còn làm vững thêm những trụ cột thầm lặng của sự an toàn. Một ổ điện thay đúng lúc, một sợi dây được bọc lại cẩn thận, hay một động tác rút phích cắm khi không dùng… đều có thể ngăn ngừa những nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.

Với nhiều người, câu chuyện về tiết kiệm điện có thể chỉ dừng ở vài con số hay khẩu hiệu. Nhưng với gia đình tôi, đó là một cách để yêu thương. Bởi mỗi hành động nhỏ hôm nay, nếu được duy trì, sẽ bảo vệ những điều lớn lao ngày mai.

Tôi tin nếu mỗi gia đình đều có một "cuốn sổ điện" như nhà tôi, không nhất thiết phải là giấy bút, có thể là những lời dặn dò nhau mỗi ngày, thì cả xã hội sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều. Đừng đợi khi mưa giông mới lo ngắt cầu chì, đừng đợi khi cháy nổ xảy ra mới nhìn lại những điều lẽ ra có thể làm từ sớm. Vì phòng cháy không chỉ là trách nhiệm của ai đó "cao xa", mà bắt đầu từ chính công tắc nhỏ trong từng căn phòng, từng góc bếp gia đình.

Bằng cách chia nhỏ từng hành động, từng người một, rồi gắn kết như từng mảnh ghép, chúng tôi đã và đang xây dựng một ngôi nhà không chỉ tiết kiệm điện, mà còn an toàn và bên nhau hơn mỗi ngày.