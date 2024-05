Cuốn sổ tố Hải Idol 'phân công từng người khai báo gì' khi công an xét hỏi

Ngày 20.5, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một cán bộ Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của Phạm Đức Hải (tức Hải Idol, 20 tuổi, trú tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, H.Gia Lộc) và 3 bị can khác.

Hải Idol đang vỗ tay khi đoàn xe dừng đỗ trái phép trên tuyến đường trục Bắc - Nam CẮT TỪ CLIP

Theo vị này, sau khi tổ chức livestream trên tài khoản mạng xã hội "HẢI IDOL Vượt Khó" về hành vi dừng đỗ đoàn xe đưa dâu trái phép trên tại Km1+500 tuyến đường trục Bắc - Nam gây thông tin trái chiều trên mạng xã hội, Hải đã gỡ bỏ đoạn livestream này và đóng tài khoản "HẢI IDOL Vượt Khó".

Bị cơ quan công an triệu tập và phân tích hành vi của Hải cùng những người có liên quan là việc làm vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, Hải lúc đầu khăng khăng mình không cố tình và đưa ra lý do xe ô tô bị hỏng, phải dừng giữa đường.





Cơ sở kinh doanh của Hải Idol hiện đã đóng cửa MINH PHONG

Tuy nhiên, chính hành động tổ chức livestream trên mạng bằng tài khoản cá nhân của Hải Idol, cùng với việc nhiều người dân qua đường bức xúc ghi lại hình ảnh đoàn xe đưa dâu dừng đỗ trái phép trên đường để chụp ảnh, ghi hình đã bóc trần việc quanh co, gian dối của Hải trong khi khai báo với cơ quan công an.

Ngoài ra, tại thời điểm khám xét nơi ở của Hải, ngoài việc thu giữ một số vật dụng như máy tính, điện thoại, sổ sách có liên quan, cơ quan công an cũng đã thu giữ một cuốn sổ, trong đó, Hải ghi rõ việc phân công cho từng người phải khai báo như thế nào khi bị công an tra hỏi.

Hiện tại, cơ sở kinh doanh quần áo của Hải Idol tại nơi cư trú là ngôi nhà 2 tầng gắn biển hiệu "AE Shop Việt Nam" ở thôn Kênh Triều đã đóng cửa.