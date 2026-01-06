Cường Seven thay đổi ra sao sau chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Cường Seven: Không chứng minh mình bằng sự phô trương

Sau dấu mốc tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven không chọn cách tận dụng hào quang, tiếp tục theo đuổi hình ảnh sôi nổi quen thuộc. Trái lại, nam nghệ sĩ âm thầm rẽ sang một lối đi khác, chậm rãi, trầm lắng và nhiều suy tư hơn, bằng việc ra mắt MV Vali #2 vào ngày 4.1.

Cường Seven kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc Ảnh: NVCC

Xuất thân là một dancer nổi tiếng trong cộng đồng hip hop, Cường Seven từng bước mở rộng bản thân sang các vai trò ca sĩ, diễn viên và performer đa năng. Gia nhập SpaceSpeakers từ sớm, anh được biết đến như một nghệ sĩ chịu khó thử nghiệm, không ngại làm mới mình qua từng dự án, từ album Count to 7 đến E.P Lướt.

Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, hành trình nghệ thuật của Cường Seven mới thực sự được công chúng nhìn nhận một cách trọn vẹn. Xuyên suốt chương trình, anh gây ấn tượng mạnh với khả năng trình diễn đa dạng, tư duy chiến lược và bản lĩnh thủ lĩnh khi dẫn dắt liên minh X-Fire, qua đó giành danh hiệu "Thủ lĩnh gia tộc toàn năng".

Cường Seven mong muốn khán giả nhìn thấy sự thay đổi của mình trong âm nhạc Ảnh: NVCC

Danh hiệu quán quân không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ, mà còn là cột mốc buộc Cường Seven phải đối diện với câu hỏi lớn: đó là sau đỉnh cao này, anh nên làm gì tiếp theo?

"Tôi xem Anh trai vượt ngàn chông gai như một hành trình giúp bản thân nhìn lại chính mình nhiều hơn là một cuộc thi thắng thua. Tôi không nghĩ mình cần chứng minh thêm bằng sự phô trương. Điều tôi quan tâm nhất sau chương trình là làm sao để mỗi sản phẩm ra đời đều phản ánh đúng con người mình ở thời điểm đó", Cường Seven nói với Thanh Niên.

Nam ca sĩ thừa nhận khán giả đã quen với một Cường Seven năng lượng cao, nhưng ai cũng có những khoảng lặng. "Tôi muốn âm nhạc của mình sau này có đủ cả chuyển động lẫn tĩnh tại, đủ sâu để ở lại lâu hơn với người nghe".

Bước chuyển từ 'trình diễn' sang 'kể chuyện'

Vali #2 đánh dấu lần đầu tiên Cường Seven thử sức với ballad trữ tình, một thể loại vốn không phải sở trường của anh. Ca khúc không đặt nặng cao trào hay kịch tính, mà tập trung khai thác cảm xúc hậu chia tay - khi mọi thứ đã kết thúc, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Từng bị chê bai giọng hát, giờ đây Cường Seven tự tin ra mắt một ca khúc ballad Ảnh: NVCC

Dù nội dung ca khúc mang màu sắc chia ly, Cường Seven vẫn thể hiện trọn vẹn bằng sự chín muồi trong cảm xúc, cho thấy khả năng nhập vai và chiều sâu nội tâm của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều giai đoạn trưởng thành.

Nếu trước đây Cường Seven được nhớ đến nhiều qua khả năng làm chủ sân khấu, thì giai đoạn hậu Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy anh đang dần dịch chuyển trọng tâm sang việc kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là bước chuyển không dễ, nhất là với một nghệ sĩ vốn gắn liền với hình ảnh năng động và bùng nổ.

Tuy nhiên, việc chậm lại giúp anh hiểu rõ hơn mình muốn gì và không muốn gì trong hành trình dài hơi với nghệ thuật. Anh nói: "Tôi không đặt nặng chuyện hit hay không hit. Điều quan trọng là sản phẩm đó có phản ánh đúng con người và trạng thái của mình hay không. Nếu khán giả cảm được, tôi nghĩ vậy là đủ".

MV Vali #2 không phải là tuyên ngôn lớn lao, mà giống như một dấu lặng cần thiết sau chuỗi ngày bận rộn và nhiều áp lực. Với Cường Seven, ngôi vị quán quân không phải đích đến, mà là điểm tựa để anh bước tiếp một cách vững vàng và tỉnh táo hơn.

Giữa thị trường âm nhạc ngày càng sôi động và cạnh tranh, lựa chọn đi chậm, đi sâu của Cường Seven có thể không tạo ra hiệu ứng tức thì, nhưng lại cho thấy một nghệ sĩ đang nghiêm túc xây dựng con đường lâu dài. Sau tất cả những thử thách, điều còn lại không chỉ là danh hiệu, mà là bản lĩnh hiểu mình là ai và muốn trở thành ai trong âm nhạc.