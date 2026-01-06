Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cường Seven thay đổi ra sao sau chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Minh Hy
Minh Hy
06/01/2026 09:13 GMT+7

Bước ra từ chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Cường Seven phần nào cho khán giả thấy một 'cái tôi' mới mẻ và dám thử thách bản thân ở những dòng nhạc khác nhau.

Cường Seven: Không chứng minh mình bằng sự phô trương

Sau dấu mốc tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven không chọn cách tận dụng hào quang, tiếp tục theo đuổi hình ảnh sôi nổi quen thuộc. Trái lại, nam nghệ sĩ âm thầm rẽ sang một lối đi khác, chậm rãi, trầm lắng và nhiều suy tư hơn, bằng việc ra mắt MV Vali #2 vào ngày 4.1.

Cường Seven thay đổi ra sao sau chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'? - Ảnh 1.

Cường Seven kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc

Ảnh: NVCC

Xuất thân là một dancer nổi tiếng trong cộng đồng hip hop, Cường Seven từng bước mở rộng bản thân sang các vai trò ca sĩ, diễn viên và performer đa năng. Gia nhập SpaceSpeakers từ sớm, anh được biết đến như một nghệ sĩ chịu khó thử nghiệm, không ngại làm mới mình qua từng dự án, từ album Count to 7 đến E.P Lướt.

Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, hành trình nghệ thuật của Cường Seven mới thực sự được công chúng nhìn nhận một cách trọn vẹn. Xuyên suốt chương trình, anh gây ấn tượng mạnh với khả năng trình diễn đa dạng, tư duy chiến lược và bản lĩnh thủ lĩnh khi dẫn dắt liên minh X-Fire, qua đó giành danh hiệu "Thủ lĩnh gia tộc toàn năng".

Cường Seven thay đổi ra sao sau chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'? - Ảnh 2.

Cường Seven mong muốn khán giả nhìn thấy sự thay đổi của mình trong âm nhạc

Ảnh: NVCC

Danh hiệu quán quân không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ, mà còn là cột mốc buộc Cường Seven phải đối diện với câu hỏi lớn: đó là sau đỉnh cao này, anh nên làm gì tiếp theo?

"Tôi xem Anh trai vượt ngàn chông gai như một hành trình giúp bản thân nhìn lại chính mình nhiều hơn là một cuộc thi thắng thua. Tôi không nghĩ mình cần chứng minh thêm bằng sự phô trương. Điều tôi quan tâm nhất sau chương trình là làm sao để mỗi sản phẩm ra đời đều phản ánh đúng con người mình ở thời điểm đó", Cường Seven nói với Thanh Niên.

Nam ca sĩ thừa nhận khán giả đã quen với một Cường Seven năng lượng cao, nhưng ai cũng có những khoảng lặng. "Tôi muốn âm nhạc của mình sau này có đủ cả chuyển động lẫn tĩnh tại, đủ sâu để ở lại lâu hơn với người nghe".

Bước chuyển từ 'trình diễn' sang 'kể chuyện'

Vali #2 đánh dấu lần đầu tiên Cường Seven thử sức với ballad trữ tình, một thể loại vốn không phải sở trường của anh. Ca khúc không đặt nặng cao trào hay kịch tính, mà tập trung khai thác cảm xúc hậu chia tay - khi mọi thứ đã kết thúc, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Cường Seven thay đổi ra sao sau chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'? - Ảnh 3.

Từng bị chê bai giọng hát, giờ đây Cường Seven tự tin ra mắt một ca khúc ballad

Ảnh: NVCC

Dù nội dung ca khúc mang màu sắc chia ly, Cường Seven vẫn thể hiện trọn vẹn bằng sự chín muồi trong cảm xúc, cho thấy khả năng nhập vai và chiều sâu nội tâm của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều giai đoạn trưởng thành.

Nếu trước đây Cường Seven được nhớ đến nhiều qua khả năng làm chủ sân khấu, thì giai đoạn hậu Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy anh đang dần dịch chuyển trọng tâm sang việc kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là bước chuyển không dễ, nhất là với một nghệ sĩ vốn gắn liền với hình ảnh năng động và bùng nổ.

Tuy nhiên, việc chậm lại giúp anh hiểu rõ hơn mình muốn gì và không muốn gì trong hành trình dài hơi với nghệ thuật. Anh nói: "Tôi không đặt nặng chuyện hit hay không hit. Điều quan trọng là sản phẩm đó có phản ánh đúng con người và trạng thái của mình hay không. Nếu khán giả cảm được, tôi nghĩ vậy là đủ".

MV Vali #2 không phải là tuyên ngôn lớn lao, mà giống như một dấu lặng cần thiết sau chuỗi ngày bận rộn và nhiều áp lực. Với Cường Seven, ngôi vị quán quân không phải đích đến, mà là điểm tựa để anh bước tiếp một cách vững vàng và tỉnh táo hơn.

Giữa thị trường âm nhạc ngày càng sôi động và cạnh tranh, lựa chọn đi chậm, đi sâu của Cường Seven có thể không tạo ra hiệu ứng tức thì, nhưng lại cho thấy một nghệ sĩ đang nghiêm túc xây dựng con đường lâu dài. Sau tất cả những thử thách, điều còn lại không chỉ là danh hiệu, mà là bản lĩnh hiểu mình là ai và muốn trở thành ai trong âm nhạc.

Tin liên quan

NSND Tự Long hội ngộ Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven sau show ‘Anh trai’

NSND Tự Long hội ngộ Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven sau show ‘Anh trai’

NSND Tự Long bày tỏ niềm hào hứng khi tham gia live concert Trạm yêu, có dịp hội ngộ những đàn em thân thiết như Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven.

Khám phá thêm chủ đề

Cường Seven Anh trai vượt ngàn chông gai Vali #2 quán quân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận