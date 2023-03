Cướp giật dây chuyền vàng ở Khánh Hòa, bị bắt khi chạy qua Ninh Thuận

Trưa 31.3, Công an tỉnh Ninh Thuận nhận tin báo của Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đề nghị phối hợp chốt chặn bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng tại địa bàn P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, đang chạy xe mô tô về hướng tỉnh Ninh Thuận.

Nhận được tin báo trên, Công an Ninh Thuận triển khai lực lượng, phát hiện đối tượng đang lưu thông trên QL1 đoạn qua địa bàn xã Cà Ná, H.Thuận Nam, liền truy đuổi, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Quốc Hào (24 tuổi, ngụ P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sáng cùng ngày, Hào phát hiện một phụ nữ đang đi đường ở P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, trên cổ có mang sợi dây chuyền vàng, anh ta liền lái xe áp sát cướp giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ trốn vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ.

Công an cho biết thêm, Hào còn nhiều lần thực hiện các vụ cướp giật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. Công an Ninh Thuận đang lấy lời khai và bàn giao đối tượng cho Công an TP.Cam Ranh tiếp tục điều tra, xử lý.