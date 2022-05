Cướp tài sản của 1 phụ nữ ở TP.Bà Rịa, bị bắt ở H.Đất Đỏ

Ngày 6.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Xuân (39 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Công an TP.Bà Rịa để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Xuân là nghi can cướp tài sản của chị V.D.M (21 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, tối 25.4, chị M. đứng đợi bạn trên đường Phan Văn Trị (P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa) thì Xuân đi xe máy đến dùng dao dí vào cổ chị M. để cướp túi xách.

Lúc này, bạn chị M. chạy xe máy đến phát hiện liền tông vào xe của Xuân khiến cả 2 cùng ngã xuống đường. Xuân liền dùng dao tấn công bạn chị M. rồi lên xe tẩu thoát.





Khoảng 2 giờ 20 ngày 6.5, lực lượng tuần tra Công an H.Đất Đỏ phối hợp cùng công an và quân sự xã Phước Hội phát hiện Xuân chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Xuân không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng tuần tra đã truy đuổi bắt giữ Xuân ngay sau đó.

Trên xe Xuân có 1 con dao, là hung khí mà nghi can này dùng để cướp tài sản của chị M. tại TP.Bà Rịa vào tối 25.4.