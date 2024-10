Cúp C1 nữ châu Á: Huỳnh Như gây ấn tượng mạnh với HLV Đài Loan

Huỳnh Như (trái) chọn trở lại khoác áo CLB nữ TP.HCM, sau khi rời CLB Lank của Bồ Đào Nha ẢNH: CLB LANK

Bảng C giải AFC Champions League nữ (hay còn gọi là Cúp C1 châu Á nữ) 2024 - 2025 tranh tài từ ngày 6 đến 12.10 tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Tại bảng C, CLB nữ TP.HCM sẽ lần lượt chạm trán với CLB Taichung Blue Whale (Đài Loan, ngày 6.10), CLB Odisha (Ấn Độ, ngày 9.10) và CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản, ngày 12.10). Trước trận ra quân bảng C của Cúp C1 châu Á nữ 2024 - 2025, HLV trưởng CLB Taichung Blue Whale đánh giá cao CLB nữ TP.HCM, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng với Huỳnh Như.

"Ở bảng đấu này, CLB nữ TP.HCM là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi đã có tìm hiểu về CLB nữ TP.HCM. Đội bóng này có lối chơi nhanh và tính tập thể cao. Trong đó, cầu thủ thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất là Huỳnh Như. Đây là cầu thủ giỏi, vừa trở về sau thời gian thi đấu tại châu Âu. Tại kỳ World Cup nữ vừa qua, cô ấy cũng thi đấu tốt. Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ này", HLV trưởng Lu Kuei-hua cho biết.

HLV Lu Kuei-hua (trái) đặc biệt ấn tượng với Huỳnh Như ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh sự trở lại của Huỳnh Như, CLB nữ TP.HCM còn bổ sung 3 ngoại binh là tiền vệ Tatiana Mason, trung vệ Talani Barnet, tiền đạo Root Medhan Callahan. HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: "Hơn 1 tháng kể từ khi gia nhập đội bóng, 3 ngoại binh đến nay đã có sự hòa nhập tốt về mặt sinh học, ăn uống... Các cầu thủ ngoại và cầu thủ nội ngày càng gắn kết hơn trong cuộc sống và tập luyện. Về lối chơi, các ngoại binh mang đến luồng gió mới trong không khí tập luyện". Cựu tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang khẳng định: "Sự trở lại của Huỳnh Như cùng 3 ngoại binh sẽ tăng thêm sức mạnh cho CLB nữ TP.HCM, để đội bóng có thể tự tin đối đầu với các CLB ở châu lục".

CLB nữ TP.HCM là đại diện đầu tiên của Việt Nam dự sân chơi lớn nhất dành cho các CLB nữ tại châu Á. Trước khi bước vào tranh tài, CLB nữ TP.HCM đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 21 đến 30.9. Về mục tiêu tại giải đấu, HLV Hồng Phẩm nói: "Ở bảng đấu này, tất cả các đội đến đây đều mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án để hướng đến kết quả tốt nhất tại giải. Mục tiêu của CLB nữ TP.HCM là cố gắng từng trận một". Tiền vệ Thùy Trang hy vọng rằng với sự nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên, CLB nữ TP.HCM sẽ đi tiếp vào vòng trong.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm (phải) và tiền vệ kỳ cựu Thùy Trang dự họp báo trước thềm trận ra quân gặp CLB Taichung Blue Whale ẢNH: KHẢ HÒA

Phía ngược lại, thành phần CLB Taichung Blue Whale đến TP.HCM lần này có 3 ngoại binh, gồm 2 cầu thủ đến từ Thái Lan và 1 cầu thủ đến từ Nhật Bản. HLV Lu Kuei-hua chia sẻ điều khá thú vị: "Tôi là giảng viên đang giảng dạy ở Đài Loan, còn cầu thủ ngoại binh Nhật Bản là sinh viên đang học tại trường. Cô ấy có kỹ năng và phù hợp với đội bóng nên được tôi chọn vào thi đấu. Trong khi đó, hai cầu thủ Thái Lan đã thi đấu với chúng tôi trong một thời gian dài. Họ có lối chơi phù hợp với những gì mà đội bóng đang xây dựng".



Tại vòng bảng AFC Champions League nữ 2024 - 2025, 12 đội tham dự được chia làm 3 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội đứng nhất và nhì ở mỗi bảng, cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.