Cúp Hoàng đế Quang Trung nơi hội tụ tinh hoa võ thuật Bình Định

Tối 2.7, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII năm 2026.



Hơn 700 võ sĩ tham dự giải võ thuật cổ truyền tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII năm 2026.

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải đấu là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai và lan tỏa những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định.

Giải năm nay quy tụ 739 vận động viên đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là sân chơi để các võ đường giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định.

Tiếp nối thành công của 7 kỳ tổ chức trước, giải gồm hai nội dung thi đấu là quyền thuật và đối kháng, với nhiều nhóm tuổi và hạng cân, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Đây là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Điểm nhấn của giải là lễ dâng hương và rước Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt vào chiều 2.7, nhằm tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời tôn vinh truyền thống thượng võ và những giá trị lịch sử, văn hóa của võ cổ truyền.

Giải diễn ra từ ngày 2 - 9.7, các nội dung thi đấu được tổ chức từ 7 giờ 30 hằng ngày tại nhà thi đấu thể thao tỉnh và từ 18 giờ 30 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, gồm các trận vòng loại, bán kết và chung kết, phục vụ người dân và du khách.