Cúp Phương Trang lần 7: FUTA Residence điểm đến lý tưởng của những sự kiện quy mô

Ngày 28.12, Cúp Phương Trang năm 2025 bế mạc sau hơn 1 tuần tranh tài đỉnh cao, kịch tính.
Cúp Phương Trang lần 7 do FUTA Group tài trợ chính, cùng nhà đồng tài trợ Công ty CP Kim Long Motor Huế. Diễn ra từ 20 - 28.12, các vòng đấu của Cúp Phương Trang cho thấy tính khắc nghiệt của giải đấu đỉnh cao quốc tế, với trình độ chuyên môn rất cao.
Với ý nghĩa đó, qua 20 năm cùng 7 lần tranh tài, Cúp Phương Trang do FUTA Group sáng lập, tài trợ, đồng tổ chức nhằm kiên định xây dựng một sân chơi cờ tướng chuyên nghiệp, có chiều sâu.
Bên cạnh đó, Cúp Phương Trang còn góp phần thúc đẩy môn cờ tướng phát triển bền vững, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế sâu rộng.
Góp vào lịch sử cờ tướng những ván kinh điển
Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng ban tổ chức giải, đánh giá Cúp Phương Trang qua 20 năm với 7 giải cờ tướng được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, ghi dấu đậm nét trong giới chuyên môn, các danh kỳ và người hâm mộ, đã khẳng định vị thế là một trong những giải uy tín bậc nhất trong khu vực.
Ông Lâm Quan Hào, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á, bày tỏ: "Thật ngưỡng mộ tinh thần nghệ thuật dốc sức không ngừng phát triển bộ môn của cờ tướng Việt Nam. Cúp Phương Trang lần 7 là một điển hình, tập hợp những cao thủ cờ tướng thế giới, góp bút trên lịch sử phát triển cờ tướng những trang mới với những kỳ thủ xuất sắc, những ván cờ kinh điển".
Cúp Phương Trang lần 7 được tổ chức tại FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square, khu căn hộ hạng sang mặt tiền biển Đà Nẵng do FUTA Land phát triển, kiến tạo không gian sống và sinh hoạt văn hóa chuẩn mực, tô điểm cho diện mạo đô thị Đà Nẵng.
Sự kết hợp giữa tinh hoa các danh kỳ quốc tế và địa điểm đăng cai khu phức hợp cao cấp FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square, đảm bảo hậu cần từ không gian thi đấu, đón tiếp đến các hoạt động hỗ trợ.
