Cúp Phương Trang lần 7: Giải cờ tướng đẳng cấp, kịch tính và đầy bất ngờ

Ngay từ ngày khai đấu, giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang đã gây sốc khi kỳ thủ đất võ Trần Quang Nhật đánh bại Đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh.

Đương kim vô địch thế giới 2025 Lại Lý Huynh thua sau 21 nước khiến khán giả ngỡ ngàng, đồng thời cho thấy tính khốc liệt, chuyên môn cao của Cúp Phương Trang

Ở các ván khác, các kỳ thủ giằng co, trình độ ngang sức ngang tài, khiến cuộc đua quyết liệt, khó dự đoán ngay từ những vòng đầu.

Căng thẳng tột độ diễn ra vào ngày thi đấu thứ 4 (26.12) khi quyết định 4 suất vào bán kết. Bản lĩnh của các kỳ thủ Việt Nam đã được thử thách trước "bức tường thép" của các khách mời quốc tế.

Các thành viên Ban tổ chức và khách mời quốc tế

Trước vòng đấu quyết định, cục diện ngạt thở với 5 kỳ thủ cùng đạt 4,5 điểm. Nhóm dẫn đầu có chiến thuật đánh chắc để bảo toàn điểm số thì nhóm 4 điểm buộc phải thắng.

Kết thúc 7 vòng đấu căng thẳng, điều hiếm thấy đã xảy ra: Cả 5 kỳ thủ dẫn đầu cùng 5 điểm, phản ánh sự cân bằng và căng thẳng đến nghẹt thở của giải năm nay. Nhưng do kém hệ số phụ, đương kim vô địch thế giới 2025 Lại Lý Huynh đành xếp hạng 5.

Hứa Văn Chương (bên phải) thắng Vương Gia Thụy ở bán kết

Nguyễn Thành Bảo (bên trái) bản lĩnh vượt qua tài năng trẻ Trung Quốc Hoa Thần Hạo, vào chung kết cùng thần đồng Trung Quốc Hứa Văn Chương

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức giải, đánh giá: "Giải năm nay tiến bộ vượt bậc về quy mô và chất lượng chuyên môn, liên tục bất ngờ, các ván cờ kịch tính và tinh thần thi đấu cống hiến đến cùng làm cho Cúp Phương Trang hấp dẫn đến phút cuối. Giải đấu không tranh tài cao thấp, mà còn là biểu tượng cho tình yêu, tâm huyết và khát vọng nâng tầm cờ tướng Việt Nam trên bản đồ thế giới", ông Thao nói.

Ông Trương Đình Trung, Thành viên HĐQT FUTA Group, Chủ tịch HĐQT FUTA Land, cho biết thêm, sự hiện diện của 30 kỳ thủ đẳng cấp cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng - đô thị năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Các cao thủ cờ tướng không chỉ nâng tầm chuyên môn giải đấu mà còn lan tỏa tinh thần giao lưu, kết nối và tôn vinh trí tuệ, những giá trị cốt lõi của cờ tướng.

Ông Nguyễn Trọng Thao (bên trái) và ông Trương Đình Trung nhận định về giải

"Cúp Phương Trang lần 7 đã thấm đẫm tinh thần của bộ môn cờ tướng, hơn cả thể thao trí tuệ, các ván đấu đã thể hiện nghệ thuật tư duy chiến lược, bản lĩnh, sự kiên nhẫn và chiều sâu văn hóa Á Đông. Mỗi ván cờ là một cuộc so đọ trí tuệ, nơi con người rèn luyện khả năng nhìn xa, quyết đoán và ứng biến linh hoạt, những phẩm chất vô cùng cần thiết trong cuộc sống hiện đại", ông Trương Đình Trung nói.

Cúp Phương Trang lần 7 diễn ra từ 20 - 28.12, quy tụ 11 danh thủ quốc tế từ các cường quốc cờ tướng, cùng với niềm tự hào 19 hảo thủ hàng đầu Việt Nam với thành tích đáng nể.