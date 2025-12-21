Cúp Phương Trang lần 7: Tinh hoa cờ tướng quốc tế tụ hội Đà Nẵng

Giải do Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) sáng lập, đồng hành, sau 20 năm đã khẳng định vị thế giải uy tín hàng đầu khu vực.

Giải cờ tướng Cúp Phương Trang vươn tầm quốc tế

Khởi nguồn năm 2006 tại TP.HCM, giải Cờ tướng các danh thủ TP.HCM mở rộng tổ chức chuyên nghiệp ngay từ đầu, hấp dẫn các kỳ thủ hàng đầu cả nước, đặt nền móng vững chắc để từng năm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Dấu mốc đặc biệt là năm 2009 tại Đà Nẵng, giải vươn tầm quốc tế khi thu hút các kỳ thủ thế giới.

Dấu ấn khó quên cũng tại Đà Nẵng năm 2023 khi kỳ thủ quốc tế đông đảo nhất nhưng kỳ thủ Việt Nam vẫn giành được những thành tích nổi bật.

Tiếp nối thành công giải lần 6, Cúp Phương Trang mùa 7 trở lại Đà Nẵng tại FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square

Năm 2025, Cúp Phương Trang lần 7 (từ 22 đến 28.12) diễn ra ở biển Đà Nẵng, một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, xứng tầm với mùa giải Cúp Phương Trang có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay.

30 kỳ thủ (11 quốc tế, 19 Việt Nam) đại diện cho các trường phái cờ tướng hàng đầu châu Á. Đáng chú ý, Trung Quốc góp mặt thế hệ kỳ thủ trẻ đang ở độ chín phong độ, đã khẳng định vị thế tại Giáp Cấp Liên Tái và các giải vô địch quốc gia như Vương Gia Thụy, Hứa Văn Chương và Hoa Thần Hạo, cùng với các trụ cột giàu kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa và Hồng Kông.

Đội Việt Nam được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử Cúp Phương Trang. Dẫn đầu là Lại Lý Huynh, Đặc cấp quốc tế Đại sư, đương kim vô địch cờ tướng thế giới 2025, cùng những tên tuổi đẳng cấp tại các giải quốc tế và SEA Games: Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Uông Dương Bắc, Hà Văn Tiến, Vũ Quốc Đạt, Trần Chánh Tâm, cùng với các kỳ thủ trẻ giàu tiềm năng.

Sự hội tụ giữa đẳng cấp, kinh nghiệm và sức trẻ hứa hẹn mang đến những ván cờ đỉnh cao, kịch tính và cống hiến tại mùa giải thứ 7.

Việc tổ chức giải có view mặt tiền bãi biển Mỹ Khê, một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, không chỉ nâng tầm vị thế của giải cờ tướng quốc tế, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với tài nghệ của các danh thủ

FUTA Residence , k hông gian đăng cai đẳng cấp

Đặc biệt hơn cả, Cúp Phương Trang lần 7 do Công ty CP Bất động sản FUTA Land (thành viên FUTA Group) phối hợp các đơn vị chuyên môn trong hệ thống cờ tướng quốc gia tổ chức tại khu phức hợp căn hộ cao cấp FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square do FUTA Land phát triển dự án.

Sự tham gia chủ động của FUTA Land ngay tại dự án đăng cai đảm bảo khâu tổ chức được đầu tư bài bản, vận hành giải đồng bộ, đưa chất lượng chuyên môn lên cao nhất trong giải đấu chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế.

FUTA Residence hiện diện trên cung đường du lịch tỉ đô Võ Nguyên Giáp với vẻ đẹp sang trọng, 100% căn hộ nghỉ dưỡng hướng biển, đặc biệt là pháp lý sở hữu lâu dài, điều hiếm hoi tại bãi biển trung tâm TP.Đà Nẵng

Các ván đấu diễn ra trong không gian sang trọng, đẳng cấp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hạ tầng, kỹ thuật, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, khác biệt cho các kỳ thủ, trọng tài cũng như khán giả.

Trong bối cảnh Đà Nẵng hướng đến trở thành "thành phố lễ hội, sự kiện", điểm đến của thế giới, việc đáp ứng những điều kiện thi đấu khắt khe trong giải thể thao trí tuệ đẳng cấp thế giới, đã định vị FUTA Residence là không gian sống chất lượng cao, là điểm hẹn lý tưởng cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tầm quốc tế.