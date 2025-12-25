Cúp Phương Trang, mô hình liên đoàn cờ tướng nhiều nơi học tập

Theo ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức, với tổng giải thưởng lên đến 56.200 USD cùng thể thức tranh tài chuyên nghiệp, quy tụ các kỳ thủ hàng đầu khu vực và thế giới, giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang lần 7 xứng đáng là đấu trường của những bản lĩnh thép, nơi tôn vinh những nước cờ tinh hoa nhất của trí tuệ Á Đông.

Ông Nguyễn Trọng Thao (bên trái) và ông Lâm Quan Hào thực hiện nghi thức dâng cờ khai mạc giải đấu

"Các trọng tài làm việc công tâm, khách quan, các kỳ thủ thi đấu với tinh thần kỳ phùng địch thủ, cống hiến những ván cờ mãn nhãn, thượng võ và cao thượng. Ban tổ chức xin gửi lời tri ân sâu sắc đến nhà tài trợ FUTA Group đã bền bỉ đồng hành, kiến tạo nên sân chơi đẳng cấp suốt 20 năm", ông Nguyễn Trọng Thao nói.

Trước quy mô, sức hút của giải đấu và FUTA Group tài trợ giải thưởng 34.200 USD, Công ty CP Kim Long Motor Huế đã tài trợ thêm 22.000 USD, nâng tổng giá trị giải thưởng lên 56.200 USD.

Đây là giải cờ tướng có giải thưởng thuộc top cao nhất trước nay.

Trong đó nhà vô địch nhận 25.000 USD, giải nhì 11.000 USD, giải ba 7.000 USD, giải tư 3.000 USD, giải năm 1.800 USD, giải sáu 1.200 USD…

Ông Hồ Công Hải, đồng Tổng giám đốc Kim Long Motor Huế đánh giá cao Cúp Phương Trang được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp, chuẩn mực, góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng

Kim Long Motor Huế tài trợ bổ sung với mong muốn nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo thêm động lực, khích lệ tinh thần thi đấu để các kỳ thủ cống hiến những ván cờ đỉnh cao cho người hâm mộ.

Ông Lâm Quan Hào, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á, đánh giá cao giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang, qua 7 lần tổ chức đều được FUTA Group ủng hộ mạnh mẽ, đây thật sự là điều rất đáng quý, đáng trân trọng khi một doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy phát triển môn cờ tướng đã trở thành mô hình được liên đoàn nhiều nơi học tập.

Trong vai trò nhà phát triển dự án, FUTA Group còn tài trợ địa điểm đăng cai tại khu phức hợp 2 tòa tháp FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square

FUTA Residence, điểm đến của những sự kiện quốc tế

Không gian sang trọng, tiện nghi 5 sao mang lại trải nghiệm mới mẻ cho kỳ thủ, tạo hưng phấn cống hiến những nước cờ xuất thần, khán giả được thưởng thức tài nghệ giữa không gian đầy cảm hứng biển Đà Nẵng.

Ông Lâm Quan Hào - Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á

Bất ngờ trước giải đấu do doanh nghiệp chủ trì có trình độ tổ chức, chuyên môn cao, chuyên nghiệp tầm quốc tế, nhất là địa điểm đăng cai sang trọng, đẳng cấp, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng châu Á đã cảm tác tặng giải 4 câu thơ tiếng Trung, tạm dịch:

"Ngọn cờ Phương Trang tại Đà thành,

Kỳ Vương tranh bá hội quần hùng,

Tứ hải anh hào có diệu kế,

Khói lửa ván cờ thêm xán lạn"

Theo ông Trương Đình Trung, Thành viên HĐQT FUTA Group, Chủ tịch HĐQT FUTA Land, qua 7 mùa giải, Cúp Phương Trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, minh bạch, thi đấu cao thượng, công bằng

Sắp đến, FUTA Group mong muốn tiếp tục đồng hành, tổ chức những giải đấu tầm cỡ khu vực và quốc tế, như đăng cai Giải vô địch Cờ tướng châu Á - thế giới.

Qua đó phát triển sân chơi trí tuệ lành mạnh, hội tụ các danh kỳ, lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của môn cờ tướng, đặc biệt là quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy giao lưu trí tuệ, kết nối văn hóa với bạn bè năm châu.