Cúp quốc gia: Ngày trở lại của các cựu binh, trận đấu thứ 350 của Văn Quyết

Lê Văn Thắng là cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam vào những năm 2009-2016. Khi đó bên cạnh những chân sút hàng đầu khác như Lê Công Vinh hay Nguyễn Anh Đức thì mũi nhọn quê Thanh Hóa được xem như một sát thủ của vòng cấm địa với khả năng ghi bàn vô cùng nhạy bén. Có giai đoạn Lê Văn Thắng được xem là công thần của Thanh Hóa và dù có trôi dạt đến nhiều CLB khác như Cần Thơ, Hải Phòng thì khi quay về xứ Thanh thì số 10 của vùng đất này vẫn là "cỗ máy" ghi bàn hàng đầu.



Có thời kỳ Lê Văn Thắng sau khi tham gia đội tuyển U.23 và đội tuyển Việt Nam đã luôn có suất đá chính bên cạnh ngoại binh. Ngay cả khi phong độ có đi xuống do tuổi tác (anh sinh năm 1990) thì mùa giải V-League 2023, Văn Thắng vẫn là cái tên nổi bật. Chính anh là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa trong trận thắng 3-0 trước đội chủ nhà Hải Phòng ở vòng 2, giai đoạn 2 mùa giải này và góp công lớn giúp đội bóng xứ Thanh chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng. Cầu thủ này cũng đã có 2 bàn thắng ở giải V-League 1 và 1 pha lập công ở Cúp quốc gia (trận đấu gặp Bà Rịa – Vũng Tàu, vòng 1/8).

Lê Văn Thắng ghi hat-trick cho Thanh Hóa Minh Hoàng

Tuy nhiên do HLV Popov thích sử dụng 2 mũi nhọn ngoại ở hàng tấn công nên cơ hội ra sân của Lê Văn Thắng mùa giải này không nhiều. May mắn đã đến với anh ở Cúp quốc gia khi gặp Phù Đổng Ninh Bình, đội bóng xứ Thanh không thể đưa ngoại binh ra thi đấu và Văn Thắng trở thành đội trưởng lĩnh xướng hàng công của CLB Thanh Hóa. Không phụ lòng mong đợi, chân sút 34 tuổi này đã ghi cú hat-trick vào lưới đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư giúp đội nhà thắng 3-0 lọt vào tứ kết Cúp quốc gia.

Thanh Hóa (áo vàng) vượt qua Phù Đổng Minh Hoàng

3 trận còn lại vào chiều 12.3 cũng mang lại chiến thắng cho chủ nhà nhưng đều cùng tỷ số sít sao 2-1. PVF-CAND dù cất nhiều cầu thủ nòng cốt như Công Đến, Minh Bình, Đức Phú, Bảo Long trên băng ghế dự bị vẫn nhỉnh hơn đối thủ đang thi đấu cùng giải hạng nhất là Đồng Nai nhờ vào cặp tiền đạo cùng tên Nam là Đức Nam và Xuân Nam chơi xông xáo. Cả 2 đều lần lượt ghi bàn cho đội bóng chủ sân Hưng Yên, trong khi Hải Dương gỡ lại 1 bàn cho Đồng Nai.

Hùng Dũng (phải) trở lại cùng niềm vui với Hà Nội FC Minh Hoàng

Trong khi đó, Hà Nội FC chơi trên sân nhà Hàng Đẫy đã dẫn trước Hà Tĩnh 2-0 do 2 ngoại binh Denison và Tagueu ghi. Nhưng sự mất trung giờ chót khi Hà Tĩnh vùng lên đã khiến đội bóng thủ đô bị gỡ lại 1 bàn do Vũ Viết Triều ghi sau cú đánh gót ngược của Vũ Quang Nam. May mắn cho Hà Nội là cuối cùng họ vẫn bảo vệ được chiến thắng một cách khó nhọc.

Đây cũng là trận đánh dấu sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng sau thời gian dài bị chấn thương, dù anh không thể thi đấu trọn vẹn cả trận. Nhưng hy vọng nếu được ra sân thường xuyên, tiền vệ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam sẽ tìm lại phong độ vốn có của mình. Trận này cũng là trận thứ 350 của Văn Quyết. Trong trận này, HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh đã có những phản ứng thái quá với trọng tài.

Văn Quyết (phải) là linh hồn của CLB Hà Nội

Trận thứ 350 của Văn Quyết cho Hà Nội FC Minh Hoàng

Còn tại sân Lạch Tray, Hải Phòng cũng vượt qua Quảng Nam nhờ 2 bàn thắng dẫn trước của ngoại binh Bicou và Lucao. Đầu hiệp 2 Ngân Văn Đại gỡ lại một bàn và đó là tất cả những gì đội bóng xứ Quảng làm được. Dù thất bại nhưng HLV Văn Sỹ Sơn cũng không lấy gì làm buồn vì Quảng Nam vẫn ưu tiên hơn cho mặt trận trụ hạng ở V-League.

Chiều 13.3 sẽ diễn ra 4 trận vòng 1/8 Cúp quốc gia còn lại giữa Long An gặp Becamex Bình Dương (17 giờ), SLNA gặp CLB Đà Nẵng, Bình Định gặp Nam Định (18 giờ) và Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội (19 giờ 15).