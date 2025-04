Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025: Cuộc lật đổ ấn tượng

Hôm nay (13.4) diễn ra chặng 10 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với những diễn biến hấp dẫn. Điểm nhấn ở chặng đua này là các tay đua phải chinh phục 3 ngọn đèo gồm Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Trong đó đèo Hải Vân với đoạn leo gần 10 km đầy gian nan, thách thức cũng là nơi mà các đội đua "đại chiến" để cạnh tranh các danh hiệu.

Các tay đua tấn công mạnh mẽ trên các ngọn đèo ở chặng 10 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 từ Huế đi Đà Nẵng ẢNH: KHẢ HÒA

Với sở trường leo đèo, tay đua từng mặc áo chấm đỏ của Tour de Fance Johnny Hoogerland (đội TP.HCM Vinama) được chờ đợi tỏa sáng. Tuy nhiên ngoại binh người Nga Mikhail Fokin của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang cho thấy mình đang có được phong độ tốt nhất. Anh một mình tấn công, giành chiến thắng ở đỉnh đèo Hải Vân, qua đó đoạt danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi từ tay của Bùi Duy Tùng (Hà Nội).

3 tay đua Việt Nam thi đấu ấn tượng ở chặng 10 từ Huế đi Đà Nẵng gồm Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn KHẢ HÒA

Mikhail Fokin còn tham vọng một mình về đích để thâu tóm danh hiệu áo vàng của Loic Desriac. Để nhóm 4 tay đua Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) bắt kịp ở những cây số cuối nhưng với việc tạo được cách biệt 2 phút 43 giây so với Loic Desriac, tay đua người Nga cũng đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng danh giá. Về nhất ở chặng 10 là tay đua Ethan Batt.

Tay đua Ethan Batt ăn mừng chiến thắng chặng tại TP.Đà Nẵng ẢNH: KHẢ HÒA

3 tay đua Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất ở chặng đua này là Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Cả 3 cùng nhau đeo bám nhau lên đỉnh đèo Hải Vân trước khi tăng tốc mạnh mẽ rượt đuổi nhóm các tay đua ngoại binh phía trước. Cán đích hạng 7 đồng thời bỏ xa Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) nên Phạm Lê Xuân Lộc đánh chiếm thành công danh hiệu áo trắng. Ở danh hiệu áo cam đổi chủ từ Nguyễn Tấn Hoài sang đồng đội Lê Ngọc Sơn cùng CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở danh hiệu đồng đội, CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang cũng soán ngôi đầu của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Danh hiệu duy nhất không thay đổi sau chặng 10 là áo xanh khi vẫn trong tay Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long).

Mikhail Fokin đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo chấm đỏ ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (18.4), các tay đua tranh tài chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 86 km.