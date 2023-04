Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngã ngũ danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi

Chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á với 2 ngọn đèo Ngoạn Mục (leo 18 km) và Mimosa (leo 10 km) là cơ hội cuối cùng để các tay đua đánh chiếm danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi. Tuy nhiên tay đua người Nga Igor Frolov (Vinama TP.HCM) với khả năng leo đèo thượng thặng đã đánh bật mọi đối thủ để xứng danh vua leo núi.

Igor Frolov về nhất đèo Ngoạn Mục, nhì đèo Mimosa, đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi KHẢ HÒA

Igor Frolov (Vinama TP.HCM) tấn công mạnh mẽ lên đỉnh đèo Ngoạn Mục và chỉ 3 ngoại binh đủ sức bám theo anh là Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Javier Perez (Nhựa Bình Minh – Bình Dương), Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group). Sau khi về nhất đèo Ngoạn Mục, Igor Frolov cùng 3 tăng tốc bỏ xa các tốp bám đuổi phía sau. Đến đèo Mimosa, Vladislav Duiunov lên đến đỉnh đầu tiên nhưng thành tích về hạng nhì đủ giúp Igor Frolov bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi. Từ nay đến hết giải không còn ngọn đèo tính điểm nào nên danh hiệu vua leo núi chung cuộc đã trong tay Igor Frolov. Tuy nhiên theo điều lệ Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, anh phải hoàn thành tất cả các chặng đua còn lại trong giới hạn thời gian cho phép mới được công nhận thành tích chung cuộc.

Petr Rikunov (trái) thắng chặng, bảo vệ thành công áo vàng, áo xanh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023 KHẢ HÒA

Với mục tiêu bảo vệ áo vàng danh giá cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất và áo xanh – vua nước rút, đồng hương người Nga với Igor Frolov là Petr Rikunov không tham gia vào cuộc chiến giành áo chấm đỏ. Thay vào đó anh đeo bám đối thủ ở tốp đầu sau đó tấn công khi gần về đích và giành chiến thắng chặng, giữ vững thành quả mà mình có được trước đó. Tạo khoảng cách 4 phút 15 giây so với Igor Frolov nên Petr Rikunov rộng cửa bảo vệ danh hiệu này đến chung cuộc. Ở danh hiệu áo xanh, anh cũng tạo cách biệt lên tới 55 điểm so với tay đua xếp nhì Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group).

Xuân Lộc (áo trắng) chưa thể soán ngôi áo cam của Nguyễn Thắng KHẢ HÒA

Chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM cũng chứng kiến màn cạnh tranh "nghẹt thở" danh hiệu áo cam – vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất giữa Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) với Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM). Trên đèo Mimosa, Xuân Lộc nhiều lần tổ chức tấn công để đánh chiếm danh hiệu này của Nguyễn Thắng nhưng tay đua TP.HCM vẫn bảo vệ thành công. Không chiếm được áo cam nhưng tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ vững danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. 2 tuyển thủ xe đạp quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới là Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) cũng thi đấu ấn tượng khi về đích lần lượt hạng 10, 11.

Các tay đua chinh phục đèo Hải Vân KHẢ HÒA

Petr Rikunov ăn mừng lần thứ 6 thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM KHẢ HÒA

Ngày mai (19.4), các tay đua được nghỉ tự do tại TP.Đà Lạt trước khi tranh tài chặng đua thứ 16 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với vòng đua hồ Xuân Hương cự ly thi đấu 51 km.