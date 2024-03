Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tăng gấp đôi giải thưởng áo cam, cua rơ háo hức

Hôm nay (23.3) tại đài truyền hình TP.HCM (HTV) diễn ra lễ công bố Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2024 là giải đấu truyền thống với 36 năm tổ chức, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ xe đạp trên cả nước.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024 hứa hẹn cạnh tranh hấp dẫn KHẢ HÒA

Ông Cao Anh Minh - Tổng giám đốc HTV, Trưởng ban tổ chức cho biết giải đấu năm nay có lộ trình thi đấu hơn 2.700 km, cùng 25 chặng đua trải dài từ Bắc vào Nam. Giải khai mạc ngày 3.4, lần đầu tiên xuất phát tại TP.Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kết thúc đúng vào ngày 30.4 lịch sử trước Hội trường Thống Nhất - TP.HCM.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024 thu hút 15 đội tham dự gồm: TP.HCM – Vinama, TP.HCM – New Group, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Pelio Kenda Đồng Nai, Le Fruit Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội, Hà Nội, 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Thanh Hóa.

Các danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ, áo trắng và đặc biệt là áo cam chờ các tay đua chinh phục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024 QA

Các tay đua tranh chấp các danh hiệu chung cuộc hấp dẫn gồm áo vàng danh giá trị giá 200 triệu đồng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh – vua nước rút, áo chấm đỏ - vua leo núi, áo trắng – tay đua trẻ xuất sắc và ngôi vô địch đồng đội. Đặc biệt ở giải đấu năm nay ban tổ chức quyết định trao danh hiệu đặc biệt áo cam dành cho VĐV Việt Nam ấn tượng, có thành tích thi đấu tốt nhất. Phần thưởng cho danh hiệu áo cam chung cuộc là 100 triệu đồng, gấp đôi so với phần thưởng năm ngoái. Trong bối cảnh có nhiều ngoại binh mạnh "tham chiến" ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024 khiến cơ hội cạnh tranh áo vàng của các tay đua Việt Nam khó khăn hơn, danh hiệu áo cam với phần thưởng lớn là cơ hội cho các nội binh. Vì thế các tay đua trong nước rất háo hức, sẵn sàng cho cuộc chiến danh hiệu áo cam.

Công bố Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024 với nhiều nét mới hấp dẫn QA

Giải hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao khi nhiều đội chiêu mộ ngoại binh giỏi và có sự chuẩn bị kỹ càng. Những gương mặt ngoại binh đáng chú ý tham dự giải năm nay có đương kim áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), đương kim áo đỏ Igor Frolov (TP.HCM – New Group), cựu áo vàng Javier Sadra Perez (Le Fruit Đồng Nai) cùng các ẩn số như Ivanov Timofei (TP.HCM – Vinama), David Porier (Pelio Kenda Đồng Nai), Mihkel Raim (620 Châu Thới Vĩnh Long), Martin Laas (620 Nông nghiệp Vĩnh Long).

Những tay đua nội binh được kỳ vọng tỏa sáng, cạnh tranh áo cam có Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Phan Hoàng Thái, Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng (TP.HCM - Vinama),...

Lộ trình thi đấu Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024: