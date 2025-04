Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: 'Xé' áo cam, áo trắng ở chặng đồng đội tính giờ

Hôm nay (9.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 thi đấu chặng 6 với nội dung đồng đội tính giờ tại Cửa Lò (Nghệ An) với cự ly thi đấu 24 km. Đây là nội dung có ưu thế thuộc về các đội có lực lượng nội binh đồng đều bên cạnh ngoại binh mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, TP.HCM Vinama, Le Fruit Maxxis Đồng Nai... Bên cạnh đó đội nào có sự đầu tư tốt về trang thiết bị chuyên dụng dành riêng cho nội dung này cũng hứa hẹn gặt hái thành tích cao.

Đội Dược Domesco Đồng Tháp thi đấu ấn tượng ở chặng đồng đội tính giờ Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Cửa Lò (Nghệ An) ẢNH: KHẢ HÒA

Ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm ngoái, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang với ngoại binh "khủng long" Petr Rikunov (Nga) đã về nhất nội dung này. Năm nay ngoại binh này không góp mặt nhưng đội đua đến từ An Giang cũng tạo ra màn cạnh tranh hấp dẫn với các đối thủ. Có sự chuẩn bị tốt, thi đấu ăn ý, quyết tâm cao độ giúp đội đua đất sen hồng Dược Domesco Đồng Tháp giành chiến thắng với cách biệt 3 giây so với đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang về nhì giúp Nguyễn Tấn Hoài "xé" áo cam của Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai) ẢNH: KHẢ HÒA

Loic Desriac. Phan Hoàng Thái, Trần Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Quốc Cường, Nguyễn Nhật Nam, Lê Hải Đăng duy trì được guồng chân mạnh mẽ, giữ tốc độ cao trong suốt 24 km tranh tài để có được chiến thắng ấn tượng sau 28 phút 39 giây. "Xác định chặng đua đồng đội tính giờ hôm nay rất quan trọng nên toàn đội Dược Domesco Đồng Tháp có sự chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi có thời gian dài tập luyện nội dung này cùng nhau, có thiết bị đua chuyên dụng. Đặc biệt mỗi VĐV trong đội đều thể hiện quyết tâm cao ngay từ lúc khởi động. Vào thi đấu, anh em đều chơi với ý chí, tinh thần sự chịu đựng cao nhất, ai cũng đẩy hết hết ngưỡng của mình. Vì thế tôi cùng các đồng đội rất vui khi có được kết quả như mong đợi", tay đua Phan Hoàng Thái chia sẻ. Thành tích trên giúp Dược Domesco Đồng Tháp bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội đồng thời giữ vững danh hiệu áo vàng cho ngoại binh người Pháp Loic Desriac.

Nguyễn Tấn Hoài đoạt áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Đặng Văn Pháp đoạt áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc ẢNH: KHẢ HÒA

Biến động lớn nhất ở chặng đồng đội tính giờ là tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang vươn lên chiếm danh hiệu áo cam của Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai). Việc không có được đồng đội mạnh hỗ trợ cũng khiến tay đua 20 tuổi Nguyễn Anh Huy để danh hiệu áo trắng về tay Đặng Văn Pháp của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long.

Loic Desriac giữ vững danh hiệu áo vàng danh giá của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (10.4) các tay đua tranh tài chặng 7 từ Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình) dài 197,5 km. Chặng đua này sẽ xác định chủ nhân đầu tiên của danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.