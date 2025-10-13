Curél lần thứ 4 đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2025

Sự kiện là diễn đàn khoa học quan trọng, nơi Curél khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu và chăm sóc da nhạy cảm bằng giải pháp khoa học, an toàn và hiệu quả.

Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2025 - hướng đến những đổi mới trong da liễu

Được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM (TP.HCM), Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2025 quy tụ hơn 1.000 đại biểu, bác sĩ và chuyên gia trong - ngoài nước, trở thành sự kiện học thuật thường niên tiêu biểu của ngành.

Báo cáo khoa học về giảm sắc tố sau laser tại Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2025

Chương trình gồm 2 phiên toàn thể và 8 phiên chuyên đề, tập trung vào điều trị bệnh lý da liễu, chăm sóc da nhạy cảm và các tiến bộ trong da liễu thẩm mỹ. Sự kiện không chỉ phản ánh bức tranh phát triển của ngành da liễu Việt Nam, mà còn là cầu nối giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, nơi các thương hiệu uy tín giới thiệu giải pháp khoa học hỗ trợ bác sĩ trong điều trị và chăm sóc da. Trong số đó, Curél – nhãn hiệu hàng đầu Nhật Bản dành cho da nhạy cảm – tiếp tục là một trong những thương hiệu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các chuyên gia và khách tham dự.

Curél – Tiên phong mang công nghệ Ceramide Care đến gần hơn với giới chuyên môn Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Curél đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam – minh chứng cho cam kết bền bỉ của thương hiệu trong việc hỗ trợ ngành da liễu Việt Nam phát triển bằng những nghiên cứu và giải pháp chuyên biệt cho làn da nhạy cảm.

Tại hội nghị năm nay, Curél tiếp tục giới thiệu và chia sẻ sâu hơn về công nghệ nền tảng Ceramide Care – thành quả của hơn 40 năm nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng giúp bổ sung và kích thích sản sinh Ceramide tự nhiên, củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm khô ráp, bong tróc và hạn chế kích ứng.

Gian hàng Curél nổi bật với công nghệ Ceramide Care tại Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam 2025

Không gian Curél tại hội nghị – Nơi trải nghiệm công nghệ và trao đổi chuyên môn

Gian hàng Curél tại hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ, chuyên gia da liễu và khách tham dự, trở thành không gian trải nghiệm trực quan nơi khách mời được khám phá công nghệ Ceramide Care và nhận tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia.

Tâm điểm của gian hàng là dòng sản phẩm phục hồi, với kem dưỡng da cấp ẩm chuyên sâu Curél được chứng minh cải thiện hàng rào bảo vệ da chỉ sau 4 tuần sử dụng, mang lại làn da mềm mịn, giảm khô ráp, lỗ chân lông to và nguy cơ chàm, dị ứng.

Bác sĩ Văn Vinh trải nghiệm sản phẩm Curél Kem dưỡng da cấp ẩm chuyên sâu tại gian hàng Curél

Không chỉ là sản phẩm dưỡng ẩm thông thường, Kem dưỡng da cấp ẩm chuyên sâu Curél còn thể hiện triết lý chăm sóc da toàn diện của thương hiệu – hướng đến việc nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ gốc rễ, dựa trên sự thấu hiểu về cấu trúc và nhu cầu đặc thù của da nhạy cảm.

Bên cạnh đó, tại gian hàng, Curél giới thiệu đến các chuyên gia, người tham dự dòng sản phẩm Kiềm dầu, hỗ trợ cân bằng và kiểm soát bã nhờn, cùng Son dưỡng môi dành cho môi nhạy cảm, giúp phục hồi độ ẩm và bảo vệ môi khỏi khô nứt. Với danh mục sản phẩm đa dạng và công nghệ khoa học tiên tiến, Curél tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu dược mỹ phẩm Nhật Bản được các chuyên gia da liễu tin dùng.

Thông qua những chia sẻ và hoạt động tương tác tại hội nghị năm nay, Curél mong muốn mang lại cho cộng đồng chuyên môn cơ hội hiểu rõ hơn về hiệu quả của công nghệ Ceramide Care.

Khách hào hứng tham gia hoạt động tại gian hàng Curél

Curél – Hành trình không ngừng đổi mới vì làn da nhạy cảm Việt Nam

Suốt hơn 40 năm, Curél không ngừng nghiên cứu và cải tiến để mang đến những giải pháp chăm sóc da phù hợp với đặc điểm làn da châu Á, vốn dễ nhạy cảm trước khí hậu nóng ẩm và tác động môi trường đô thị. Sự hiện diện của Curél tại Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam không chỉ là dịp để Curél chia sẻ thành quả nghiên cứu tiên tiến, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc thấu hiểu và chăm sóc làn da nhạy cảm – đặc biệt là làn da người Việt.

Với tầm nhìn "Đem lại sự an tâm cho mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm nhất", Curél sẽ luôn tiếp tục theo đuổi hành trình đổi mới và phát triển bền vững, mang đến những giải pháp chăm sóc da an toàn, lành tính và hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng chăm sóc da khoa học và tin cậy tại Việt Nam.

Hình ảnh hai dòng sản phẩm Phục hồi và Kiềm dầu được trưng bày nổi bật tại gian hàng Curél

Curél được biết đến là Nhãn hiệu hàng đầu Nhật Bản dành cho da nhạy cảm trong suốt 10 năm liền, được các chuyên gia da liễu khuyên dùng. Các sản phẩm của Curél ứng dụng công nghệ Ceramide Care độc quyền, giúp bổ sung, duy trì và kích thích Ceramide tự nhiên trong da, từ đó cải thiện các vấn đề của da nhạy cảm từ sâu bên trong. Khám phá thêm giải pháp chăm sóc da chuyên biệt của Curél tại [ĐÂY].



