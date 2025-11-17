Customer Service Fest: Bước tiến chiến lược trong cam kết đồng hành cùng chủ xe BYD

Sau hơn một tháng triển khai trên hệ thống 13 đại lý 4S tiêu chuẩn cao nhất tại các thành phố lớn trên toàn quốc, chương trình Customer Service Fest của BYD Việt Nam đã khép lại với những dấu ấn chuyên môn rõ rệt và sự đón nhận tích cực từ cộng đồng người dùng. Với 461 khách hàng tham gia, sự kiện lần này vừa là hoạt động hậu mãi xuyên suốt của thương hiệu, vừa là bước nối dài trong cam kết xây dựng trải nghiệm sử dụng xe trọn vẹn, đủ đầy và có chiều sâu cho khách hàng.

Từ tri ân đến chuẩn hóa trải nghiệm chăm sóc khách hàng

Nếu Flying Doctor được xem như lời tri ân gửi đến những khách hàng tiên phong đã tin tưởng lựa chọn BYD ở giai đoạn thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam, thì Customer Service Fest đã tiếp nối tinh thần đó theo một cách bài bản hơn, có tổ chức hơn và hướng đến phát triển dài hạn. BYD Việt Nam nhận thức rõ rằng, chăm sóc sau bán hàng không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hay bảo dưỡng xe, mà quan trọng hơn là cơ hội trở thành cầu nối giúp hãng có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng người dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Customer Service Fest nằm trong chuỗi hoạt động liên quan đến dịch vụ hậu mãi của BYD Việt Nam

Những khách hàng tham gia chương trình đều nhận được quyền lợi chuyên biệt, bao gồm kiểm tra và bảo dưỡng xe theo tiêu chuẩn chính hãng, cùng cơ hội được tư vấn trực tiếp 1:1 bởi các chuyên gia kỹ thuật nhiều kinh nghiệm từ nhà máy BYD. Đây là điểm nhấn quan trọng, bởi các chuyên gia vừa giải thích vấn đề theo góc độ kỹ thuật vừa đưa ra những lời khuyên thực tiễn, mang tính cá nhân hóa theo từng điều kiện vận hành và thói quen sử dụng xe.

Nhiều khách hàng chia sẻ rằng chưa từng có chương trình chăm sóc hậu mãi nào cho họ cảm giác "được lắng nghe" một cách nghiêm túc như Customer Service Fest. Một chủ xe BYD tại Hà Nội thực sự bất ngờ khi kỹ sư của hãng dành gần nửa tiếng chỉ để phân tích thói quen lái xe và hướng dẫn cách tối ưu pin trong từng tình huống. Những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại giúp người dùng hiểu chiếc xe của mình rõ ràng hơn.

"Đây là chương trình rất thiết thực cho khách hàng. Những người sử dụng xe điện sẽ hiểu hơn về pin, cách sạc xe, bảo dưỡng xe đúng cách thông qua các chia sẻ từ chuyên gia BYD", anh Vinh - khách tham dự sự kiện tại showroom BYD Tiền Giang, hào hứng chia sẻ.

Khách hàng trò chuyện với chuyên gia BYD Việt Nam tại sự kiện CSF ở Đắk Lắk

Tinh thần lắng nghe và cầu thị ấy chính là điều BYD Việt Nam hướng tới. Mỗi góp ý, mỗi phản hồi đều là dữ liệu giá trị giúp hãng hoàn thiện hệ thống vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong tương lai.

Khóa trải nghiệm toàn diện: kiến thức - công nghệ - kỹ năng vận hành

Customer Service Fest không phải là một buổi hội thảo kỹ thuật khô cứng. Những nội dung chính được BYD Việt Nam thiết kế theo hướng thực tế, dễ hiểu, bám sát nhu cầu sử dụng của người dùng hiện hữu. Các khách hàng tham gia chương trình được tiếp cận chuỗi thông tin hữu ích xoay quanh vận hành, bảo dưỡng và sử dụng xe hiệu quả.

Trước hết là phần tìm hiểu về hệ thống điều khiển thông minh và các tính năng trợ lái hiện đại. Các tư vấn viên kỹ thuật giải thích chi tiết nguyên lý hoạt động, tình huống sử dụng phù hợp, cũng như cách kích hoạt chức năng để đảm bảo an toàn tối đa. Đây là những kiến thức quan trọng, đặc biệt với những khách hàng mới tiếp cận xe năng lượng mới hoặc chưa quen với danh mục công nghệ phong phú trên các mẫu xe BYD.

Khách hàng trải nghiệm BYD Seal 5 - một trong 3 mẫu xe dùng công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD Việt Nam

Bên cạnh đó, công nghệ DM-i Super Hybrid tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm lớn. Là một trong những thế mạnh cốt lõi của BYD, DM-i Super Hybrid cung cấp hiệu suất vận hành mạnh mẽ và êm ái, đồng thời mang lại tính kinh tế vượt trội trong sử dụng hằng ngày. Tại Customer Service Fest, khách hàng được giải thích cặn kẽ về cách hệ thống vận hành trong nhiều điều kiện giao thông, cách kết hợp giữa pin và động cơ đốt trong, cùng những ưu thế thực tế khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Anh Hà, chủ xe BYD Sealion 6 tại Quảng Ninh, đánh giá cao chương trình cũng như điểm nổi bật của công nghệ DM-i Super Hybrid. Anh cho biết: "Sau 2 tháng sử dụng xe, tôi thấy xe rất tuyệt vời, nhiều tính năng vượt trội so với các dòng xe khác trong phân khúc".

BYD Việt Nam đồng hành cùng khách hàng suốt quá trình trải nghiệm sản phẩm

Một điểm nổi bật khác là nội dung về tối ưu sạc - xả, nơi khách hàng được hướng dẫn những phương pháp sử dụng điện hợp lý, từ cách sạc, thời điểm sạc cho đến hành vi lái xe giúp gia tăng tuổi thọ pin. Đây là điều nhiều người dùng xe điện quan tâm nhưng không phải ai cũng có đủ thông tin chính thống.

Ngoài ra, chương trình còn dành thời lượng để đào tạo khách hàng cách xử lý các tình huống khẩn cấp, cách tự kiểm tra và chăm sóc xe trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Những thao tác nhỏ như kiểm tra lốp, vệ sinh cảm biến hay chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho hành trình dài đều được hệ thống kỹ thuật viên truyền đạt cẩn thận.

Khép lại chuỗi hoạt động, tất cả khách hàng đều được bảo dưỡng, chăm sóc xe theo đúng quy trình tiêu chuẩn toàn cầu 4S của BYD, đảm bảo phương tiện đạt trạng thái vận hành tốt nhất sau chương trình.