Cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác nhà ở hẻm Trường Sa

Sập gác nhà bất ngờ trong hẻm trên đường Trường Sa (TP.HCM) khiến 3 người mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận đưa tất cả ra ngoài an toàn.