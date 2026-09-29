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    Cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác nhà ở hẻm Trường Sa
    VideoThời sự

    Cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác nhà ở hẻm Trường Sa

    Trần Kha
    Trần Kha
    Sập gác nhà bất ngờ trong hẻm trên đường Trường Sa (TP.HCM) khiến 3 người mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận đưa tất cả ra ngoài an toàn.

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