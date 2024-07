Cứu 5 ngư dân ôm can nhựa trôi dạt trên biển hơn 1 ngày

Ngày 17.7, Đồn biên phòng Côn Đảo thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận 5 ngư dân bị nạn trên biển do tàu cá BV 95148 TS cứu và bàn giao.



Các ngư dân tại Đồn biên phòng Côn Đảo QUANG ANH

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tàu cá BV 95148TS đang hoạt động tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 11 hải lý về hướng nam thì phát hiện 5 ngư dân ôm can nhựa đang trôi dạt trên biển.

Thuyền trưởng tàu cá BV 95148 TS đã nhanh chóng điều khiển phương tiện tới, cùng các ngư dân trên tàu cứu thành công 5 người bị nạn và đưa vào Côn Đảo bàn giao cho Đồn biên phòng Côn Đảo.

5 ngư dân bị nạn cho biết cùng làm việc trên tàu cá CM 01332 TS do ông Trần Út Tâm (quê Cà Mau) làm chủ. Khoảng 9 giờ ngày 16.7, tàu cá này cùng 5 ngư dân đang đánh bắt hải sản cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý về hướng tây nam thì gặp sóng to gió lớn làm chìm tàu cá. 5 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng ôm can nhựa và phao tròn nhảy xuống biển, trôi dạt như nói trên.