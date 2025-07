Cứu 6 du khách đi chơi suối bị nước lũ cô lập trong đêm

Trước đó, tối 2.7, qua công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an P.Hải Vân cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phát hiện một nhóm du khách gồm 6 người bị cô lập, mắc kẹt ở khu vực thác Cổ, thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc cũ (nay là P.Hải Vân).

P.Hải Vân là phường mới, được nhập từ các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Bắc và một phần xã Hòa Liên cũ. Nhóm du khách này đến chơi và dựng lều tại khu vực bãi đất trống bên bờ suối thuộc địa bàn P.Hải Vân.

Trong đêm 2.7, bất ngờ nước suối đổ về. Do vị trí bãi đất gần đập nước, thuộc lòng hồ nên cả 6 người không thể vào bờ, trong khi dòng nước lũ về ngày một dâng cao.

Công an P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) kịp thời cứu nhóm người bị nước lớn đổ về cô lập trong đêm

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát hiện sự việc, Công an P.Hải Vân phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Sau gần 1 giờ đồng hồ ứng cứu, nhóm du khách được đưa vào bờ an toàn khi mực nước càng ngày càng dâng cao.

Theo Công an P.Hải Vân, nhiều du khách chủ quan khi chọn các vị trí bờ suối với mực nước thấp để cắm trại mà không lường trước những diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay như mưa giông, nước lớn từ thượng nguồn đổ về đột ngột.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân và du khách không nên cắm trại ở lại các khu vực bờ sông, suối vào ban đêm, nhất là khi trời mưa, đề phòng lũ quét cuốn trôi người và phương tiện.